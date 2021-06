Rick et Morty : Pourquoi Rick Sanchez est l’un des meilleurs personnages de la télé

Dans l’épisode de la saison 2, “Auto Erotic Assimilation”, lorsque Rick a une altercation avec une aventure passée, cet épisode aborde également les points les plus toxiques de son personnage, sa douleur, son nihilisme, son alcoolisme, son auto- nature destructrice, chacun étant donné son propre point d’intérêt tout au long de l’épisode. Puis, lorsqu’il rentre chez lui, ces pensées et ces sentiments l’accompagnent, alors qu’il met un extraterrestre hors de sa misère, puis bâcle son propre suicide en état d’ébriété, nous donnant une fenêtre sur les véritables émotions qui se cachent dans l’esprit de Rick.

Dans l’épisode de la saison 2, “Big Trouble in Little Sanchez”, nous voyons Rick comme une version plus jeune de lui-même, mais à quel point il est terrifié à l’idée de retourner dans son corps plus âgé. Alors qu’il essaie de le jouer, il le laisse littéralement sortir à travers la chanson, en disant: «Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, ce n’est pas une danse. Je demande de l’aide. Je crie à l’aide. S’il vous plaît, venez me laisser sortir.