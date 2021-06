Natation pour adultes

L’une des lignes principales de l’épisode 2 de la saison 5 de “Rick et Morty” était “La cascade d’Asimov”. mais qu’est ce que ça veut dire? C’est vrai?

Cet article aura des spoilers majeurs pour l’épisode 2 de la saison 5 de “Rick et Morty”.

La cascade d’Asimov fait référence aux leurres de l’épisode

Rick explique une cascade AsimovDe Rick et Morty S5e2 “Multiplicity” 2021-06-28T05: 12: 36Z

Le terme « Cascade d’Asimov » semble s’appliquer spécifiquement à cet épisode. Heavy a fait une recherche dans les lois et les références d’Isaac Asimov et n’a rien trouvé qui fasse explicitement référence à l’idée de “la cascade d’Asimov”. (Nous mettrons à jour cette histoire si de nouvelles informations sont découvertes.) Au lieu de cela, l’idée de la cascade d’Asimov semble jouer avec le concept d’Asimov des lois sur les robots, mais elle s’applique spécifiquement aux leurres de Rick. C’est peut-être un terme que Rick lui-même a inventé dans l’univers. Il fait référence aux leurres réalisant qu’ils sont des leurres, ce qui entraîne une cascade de leurres qui tuent d’autres leurres.

Rick avait créé des familles de leurres et les avait plantées dans tout le pays. Si une famille de leurres était tuée, Rick recevrait un avertissement et saurait qu’il devait se cacher pour savoir qui était après lui. Mais Rick croyait que les leurres ne pouvaient pas créer de nouveaux leurres (ou, du moins, c’est ce qu’un “leurre de Rick” a dit croire). Il s’avère que les leurres peuvent créer des leurres. Et au-delà de cela, plus ils s’éloignaient du leurre d’origine, plus les leurres s’aggravaient. Les copies de copies avaient de sérieux problèmes, comme étant entièrement en bois ou semblant mutées.

Dans la scène de la vidéo YouTube ci-dessus de l’épisode 2 de la saison 5, Rick explique qu’ils voient une possible “cascade d’Asimov”.

Il poursuit ensuite en expliquant ce qu’est cette cascade d’Asimov :

Lorsque les calmars ont commencé à tuer des leurres, les leurres ont commencé à vérifier leurs leurres et ont réalisé qu’ils fabriquaient des leurres. Cela les fait chercher et rencontrer d’autres leurres. En leur faisant réaliser qu’ils sont des leurres, en les faisant commencer à tuer d’autres leurres.

En fin de compte, nous avons appris que les leurres étaient habillés en calmars, il n’est donc même pas clair si tout a commencé avec un calmar tuant un leurre, ou simplement un leurre tuant un leurre.

Mais finalement, la cascade d’Asimov a causé de nombreux leurres à s’entretuer. Un leurre de Beth a essayé de faire vivre tout le monde en harmonie, mais même cela n’a pas fonctionné car ils n’ont jamais pu convaincre 100% des leurres de vivre en paix. En fin de compte, la cascade a causé la mort de la plupart des leurres.

Les lois d’Asimov

Voici un petit rappel sur les lois d’Asimov, qui ont été créées par Isaac Asimov. Scientific American les a racontés dans un article de 2017 sur les raisons pour lesquelles ils ne protégeraient probablement pas les humains en fin de compte :

– Un robot ne peut pas nuire à un être humain ou, par inaction, permettre qu’un être humain soit blessé.

– Un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains, sauf lorsque ces ordres sont en conflit avec la Première Loi.

– Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.

Dans les histoires dans lesquelles les robots assumaient la responsabilité du gouvernement, Asimov a ajouté une quatrième loi, connue sous le nom de loi zéro. Il dit : “Un robot ne peut pas nuire à l’humanité ou, par inaction, permettre à l’humanité de subir un préjudice.”

Les histoires d’Asimov démontrent parfois les conséquences involontaires de ces lois et comment elles n’empêchent pas nécessairement les robots de nuire aux humains. Scientific American a proposé l’idée de responsabiliser les robots plutôt que de les limiter, en dotant les robots du désir d’influencer le monde pour le mieux, tout en demandant simultanément aux robots d’améliorer simultanément l’autonomisation des humains. La question de savoir si cela fonctionnerait ou non est à débattre.

En bref, les histoires d’Asimov ont illustré comment ces lois protectrices ont tendance à s’effondrer, et elles ont fait l’objet d’histoires de science-fiction à maintes reprises. Bien qu’il ne semble pas qu’Asimov ait créé la cascade Asimov, son utilisation dans “Rick et Morty” était un hommage clair à Asimov. Même le meilleur plan de leurre que Rick avait imaginé s’effondrait toujours en une cascade d’échecs, comme Asimov l’avait également montré, cela pouvait arriver.

