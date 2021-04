Rick et Morty Saison 5: Date de première, distribution et autres choses rapides que nous savons

Cela fait huit ans que Adult Swim a présenté pour la première fois ce qui ne ressemblait à rien de plus qu’une parodie brute et animée de la relation étrange Retour vers le Futur de Marty McFly et Doc Brown, mais a depuis évolué pour devenir l’une des sciences les plus créatives et les plus vénérées. fi émissions de télévision dans la mémoire récente. Pourtant, nous approchons seulement de la saison 5 de Rick et Morty après tout ce temps, en raison de la réputation tristement célèbre de la série pour ses interruptions prolongées. Heureusement, la prochaine date de première de Rick et Morty arrive en fait beaucoup plus tôt que les fans enthousiastes ne s’y attendaient.

Les fans purs et durs savent probablement déjà où regarder Rick et Morty en streaming, mais dans le cas où leur binging répété des quatre premières saisons les aurait distraits, sachez que son retour officiel tombe parmi les dates de première télévisée de 2021, il n’est pas nécessaire de faire appel à M. Meeseeks pour aider à résoudre ce problème. Ce qui suit est un guide rapide et pratique pour tous les faits essentiels à connaître sur la saison 5 du hit des co-créateurs Dan Harmon et Justin Roiland, en commençant par le détail le plus important.