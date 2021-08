Rick et Morty saison 5 épisode 8 est riche en traditions et une brillante étude de personnage

Spoilers suivre pour le dernier épisode de Rick et Morty.

Beaucoup de comédies animées sont vraiment à leur meilleur lorsqu’elles explorent pleinement le monde qu’elles créent et les personnages qui les habitent. Il en va de même pour Rick et Morty. En fait, c’est particulièrement vrai pour Rick et Morty – certains des meilleurs épisodes de la série se concentrent sur la construction du monde.

“Close Rick-counters of the Rick Kind”, “The Wedding Squanchers”, “The Rickshank Rickdemption” et d’autres épisodes de cet acabit représentent le spectacle à son apogée. Rick Sanchez est une énigme et le spectacle, très intelligemment, alimente goutte à goutte son public en détails sur son passé mystérieux, nous laissant prendre les morceaux et essayer de les assembler.

« Rickternal Friendshine of the Spotless Mort » est un autre de ces épisodes, nous donnant un aperçu du passé de Rick. Ce qui est drôle, c’est que lorsque ces épisodes riches en traditions arrivent, ils jouent généralement avec les attentes des fans, jetant quelques harengs rouges ici et là pour nous déranger.

Plutôt que de faire cela, le huitième épisode de la saison 5 est très direct, offrant de nombreuses révélations sur la série. Cela a probablement à voir avec le cœur de l’épisode, qui sauve le meilleur ami de Rick, Birdperson. La dernière fois que nous l’avons vu, la fédération galactique a transformé le copain de longue date en un terminateur stupide dans “Star Mort Rickturn of the Jerri” de la saison 4.

Maintenant, alors que Morty et sa famille partent pour ce qui est peut-être l’excursion familiale la plus banale de tous les temps – partir en croisière – Rick utilise son temps à bon escient pour ramener Birdperson à la vie. Sauf que, comme toutes les aventures de Rick et Morty, rien ne se passe comme il se doit. L’esprit de Birdperson est piégé au plus profond de son subconscient, ce qui permet à Rick et aux créateurs de la série d’offrir leur meilleure impression d’Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Alors que Rick entre dans l’esprit de Birdperson, nous avons droit à leurs souvenirs partagés et non filtrés.

Coupures profondes

Il y a beaucoup de trame de fond brute à traverser dans cet épisode. Nous découvrons la vérité sur Beth, comment Rick et Birdperson se sont rencontrés et les raisons de leur relation complexe.

Il est fascinant de voir Rick réfléchir à qui il est dans cette situation, surtout lorsqu’il est associé à une version de lui-même évoquée par les souvenirs de Rick de Birdperson. La série nous montre à quel point Rick déteste qui il était et la personne qu’il est devenu. Rick est beaucoup plus vulnérable dans cet épisode car tous les souvenirs que nous traversons avec lui ne cachent pas la vérité. Il y a une raison pour laquelle Rick déteste être aussi vulnérable, et c’est parce que cela l’a brûlé dans le passé.

La tradition détaillée n’est pas la seule raison pour laquelle l’épisode fonctionne si bien. Une grande partie de ce qui le rend si agréable est la prémisse. C’est légitimement de la bonne science-fiction, et bien que Rick se moque de la nature ésotérique de l’épisode, c’est tellement amusant à voir.

Regarder Rick sauter de mémoire en mémoire est une excellente animation. Les habitants sont constitués de ce à quoi Birdperson pense et de ce dont il se souvient d’une personne, ce qui est une tournure amusante. Je suis content que nous n’ayons pas eu une autre parodie d’Inception, puisque cela avait déjà été fait dans la série.

J’avais un peu peur qu’on creuse à nouveau dans un puits qui a déjà été taraudé. Cet épisode montre qu’il peut utiliser les mêmes concepts de différentes manières, ce qui est de bon augure pour les futures saisons de la série.

Ce que je dirai, c’est que ‘Rickternal Friendshine of the Spotless Mort’ est léger sur l’humour – ce qui n’est pas une mauvaise chose. Même dans une comédie comme celle-ci, un épisode peut remplacer les blagues par une intrigue, une caractérisation et une excellente narration – ce qui est un signe de la force de l’écriture de Rick et Morty.

Cet épisode est une formidable étude de personnage sur Rick. Ce que nous apprenons, c’est que même lorsque Rick se donne beaucoup de mal pour montrer de l’affection aux autres, beaucoup de ses actions sont toujours motivées par son égoïsme. Nous pouvons profiter de grandes révélations et quitter l’épisode avec de nombreuses questions sur le passé et la jeunesse de Rick avant sa rencontre avec Morty.

La saison 5 de Rick et Morty est diffusée sur Adult Swim le dimanche soir aux États-Unis et sur E4 le lundi au Royaume-Uni. Les téléspectateurs australiens peuvent l’attraper sur Netflix. L’émission est maintenant sur une brève interruption jusqu’au 4 septembre, date à laquelle elle reviendra avec une finale de la saison d’une heure.