Rick et Morty saison 6 : ça arrive, mais qu’est-ce qu’on sait en ce moment ?

Rick et Morty La saison 6 arrive définitivement, maintenant que la saison 5 de la sitcom animée Adult Swim est terminée. L’avenir de la série a été assuré il y a longtemps, lorsque 70 autres épisodes de la série ont été commandés après la fin de la saison 3 – d’après nos calculs, et en supposant que la finale de ce week-end compte comme deux épisodes distincts, cela signifie qu’il nous en reste 50. .

Et c’est une bonne nouvelle, car nous ne voulons pas que cela s’arrête. La saison 5 a montré la série à son apogée à au moins deux reprises (en particulier dans la façon dont la série a exploré la relation de Rick et Birdperson), et même les épisodes qui n’ont pas totalement atterri étaient toujours divertissants. Les scénaristes ont gardé la série toujours verte en alternant des épisodes riches en traditions, des épisodes jetables avec des blagues grossières et des exemples vraiment brillants de narration de science-fiction. Pas étonnant qu’il soit toujours aussi populaire.

Rick et Morty, alors, ne va nulle part. Mais que sait-on de la saison 6 ? Nous allons creuser dans les détails ci-dessous.

Date de sortie: Sur la base de la répartition des saisons 4 et 5, nous sommes à peu près sûrs que la saison 6 de Rick et Morty tombera à peu près à cette époque l’année prochaine – vers août ou septembre.

Combien de saisons y aura-t-il ? Rick et Morty compte actuellement 20 épisodes dans une commande de 70 épisodes, nous nous attendons donc à 10 saisons au total. Il est également possible que le spectacle continue de fonctionner.

Que savons-nous de l’avancement de la production ? La majeure partie de l’écriture de la saison 6 semble être terminée. En fait, les scénaristes ont également terminé la saison 7. Cependant, ce n’est pas exactement un processus linéaire – certaines parties de la série sont modifiées beaucoup plus tard après avoir été partiellement animées.

Rick et Morty La saison 6 n’a pas encore de date de sortie – mais cela n’a pas vraiment d’importance. Nous sommes à peu près certains que nous verrons de nouveaux épisodes avant la fin de 2022. La saison 4 s’est terminée en mai 2020, puis la saison 5 a suivi en juin 2021 et s’est terminée en septembre – cette fois sans la longue pause entre les moitiés de la saison (bien qu’il y ait eu une courte pause avant la finale).

Le co-créateur Dan Harmon a précédemment déclaré que l’attente entre les saisons “ne sera plus jamais aussi longue”, se référant à l’attente de près de deux ans entre les saisons 3 et 4.

Nous pensons qu’une date de sortie de la saison 6 de Rick et Morty au cours des quatre derniers mois de 2022 est donc très probable, sur la base de ces antécédents. Il est également important de noter que le travail sur la saison 6 a commencé il y a longtemps – en juillet 2020, à la bande dessinée virtuelle d’Adult Swim, Harmon en parlait déjà. À ce stade, les scénaristes avaient pour la plupart terminé leur travail d’écriture de la saison 5, et le processus d’écriture de la saison 6 avait commencé.

“Mais nous avons tous ces scénaristes sur le scénario de la saison 6, et nous avons passé les deux derniers mois avec de nouveaux scénaristes à parler de la saison 6”, a déclaré Harmon. “C’est une situation folle parce que ce spectacle a notoirement tenu tout le monde en retard. Les artistes ont toujours attendu les scripts. Et maintenant, enfin, nous essayons de changer ce jeu et de leur faire toujours avoir quelque chose à dessiner, tout en nous avançons. Et donc nous y sommes maintenant. “

De plus, l’écriture de la saison 7 de Rick et Morty avait déjà commencé en février 2021, suggérant que la saison 6 était principalement terminée à ce stade.

Ai-je le droit de dire que nous avons commencé à écrire la saison 7 de Rick et Morty ? (Si non, nous ne l’avons pas fait et je ne le suis pas) 20 février 2021

Cela ressemble donc à une assurance que la saison 6 de Rick et Morty ne sera pas dans deux ans. Nous pensons que vous verrez au moins quelques épisodes l’année prochaine.

Rick et Morty saison 6 : combien de saisons y aura-t-il ?

Avec Rick et Morty maintenant 20 épisodes dans son ordre de 70 épisodes depuis 2018, nous pensons qu’il vous reste au moins cinq saisons de la série – chacune a tendance à durer environ 10 épisodes, donc cela suit. Ainsi, cette émission devrait durer au moins jusqu’à la saison 10.

Rick et Morty saison 6 : que faut-il savoir d’autre ?

Nous ne voudrions pas essayer de prédire ce que les scénaristes ont prévu pour l’histoire de la saison 6 de Rick et Morty (surtout après cette finale de saison dense et riche en traditions), mais il y a quelques autres éléments à savoir sur la prochaine saison.

L’écrivain Jeff Loveness, par exemple, a quitté la série depuis la finale de la saison 5 – il a écrit “Mort Dinner Rick Andre” et le dernier épisode de cette série en cours, il était donc une présence importante dans la série. Il a ensuite écrit Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Et bien que vous ayez encore une longue attente pour la saison 6, les scénaristes sont vraiment en avance sur cette émission. Ils ont fini d’écrire la saison 7, en août 2021, selon le rédacteur en chef Cody Ziglar.

C’est un clin d’œil à la saison 7 de Rick & Morty. Nous avons tous regardé dans l’abîme et avons vu le visage de Dieu et c’était un Gundam. Dieu est un Gundam et fait courir Naruto. Sans précédent. pic.twitter.com/t6YAUWI6f67 août 2021

Harmon le pensait vraiment lorsqu’il a promis qu’il n’y aurait plus de retards dans le style de la saison 4. Nous pensons que cela signifie probablement que les producteurs de Rick et Morty visent à sortir de nouveaux épisodes chaque année maintenant.