Rick Harrison de Pawn Stars a apparemment divorcé il y a presque un an, mais les nouvelles ne font que sortir maintenant

En fait, le divorce s’est terminé assez rapidement et en douceur, ce qui peut être l’une des raisons pour lesquelles l’information ne sort que maintenant. Les rapports indiquent que Deanna a demandé une pension alimentaire, elle et Rick Harrison ont conclu un accord concernant cette question, les partages de propriété et plus encore et les deux ont officiellement divorcé en septembre 2020, il y a un peu moins d’un an. Apparemment, cela s’est produit rapidement, silencieusement et sans douleur, c’est pourquoi le monde n’a peut-être pas remarqué la scission à l’époque.