Rick Harrison, ‘Pawn Stars’, a divorcé en 2020

Étoile “Pion Stars” Rick Harrison est un homme célibataire – quelque chose que nous supposons que très peu de gens à part Rick et son ex-femme maintenant savent, parce qu’ils ont réussi un divorce totalement secret.

Selon les documents juridiques récemment découverts que nous avons obtenus, Rick a demandé le divorce de sa femme, Deanna, dans le comté de Clark, Nevada le 1er juillet 2020 … près de 7 ans après leur mariage.

Le moment est intéressant – le dépôt au milieu de la pandémie, et comme George Floyd les protestations diminuaient à travers le pays… explique probablement comment le divorce est passé inaperçu.

Dans les documents, Rick dit qu’au cours de leur mariage, leurs “goûts, dispositions mentales, points de vue, goûts et aversions sont devenus si divergents qu’ils sont devenus incompatibles dans le mariage” … et il n’y avait aucun espoir de réconciliation en tant que mari et femme.

Deanna a initialement répondu à la demande de divorce en demandant une pension alimentaire, mais selon les documents… les ex sont parvenus à un accord de règlement en septembre 2020 finalisant toutes les questions telles que la pension alimentaire, la pension alimentaire et le partage des biens.

Rick et Deanna n’ont pas d’enfants mineurs ensemble, mais Rick nous dit “J’en ai tiré 3 filles formidables” … se référant aux enfants de Deanna d’une relation précédente.

Rick ajoute que le mariage « n’a pas fonctionné et [the divorce] était une décision mutuelle”, et il est passé à autre chose.