Rick Hunolt, ancien guitariste d’Exodus : « Peut-être que nous avons fait une erreur en licenciant Paul Baloff »

Dans une nouvelle interview avec Culture lourde, ex-EXODE guitariste Rick Hunolt a expliqué pourquoi il pense que son ancien groupe n’a pas réussi à atteindre les mêmes sommets commerciaux que le soi-disant « Big Four » du thrash metal des années 1980, à savoir METALLIQUE, TUEUR, MEGADETH et ANTHRAX. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tout d’abord, nous n’étions que des enfants. Nous ne pouvions même pas acheter d’alcool. Nous étions super jeunes et juste fous, pleins d’une énergie folle. Nous avons enregistré l’album, ‘Lié par le sang’, et cela a pris une éternité et toujours et à jamais pour que cela sorte – cela a pris une éternité. Donc ça nous a vraiment chamboulé dans le monde. TUEUR, METALLIQUE et EXODE — on était tous là en même temps, on avait tous des albums prêts à sortir, et, bien sûr, le nôtre était le dernier [to come out] à cause de la folie des maisons de disques. Ainsi, le suivi [1987’s ‘Pleasures Of The Flesh’], perdre Paul [Baloff, vocals] était super dur.

« Je pense que quand quelqu’un… Un bon exemple si ‘Van Halen I’ — à ce jour, tout le monde compare tout ce qu’il a fait après ‘Van Halen I’ à ‘Van Halen I’. La même chose à laquelle nous avons affaire depuis 30 ans – tout ce que nous faisons après ‘Lié par le sang’ va être comparé à ‘Lié par le sang’. Donc, il y aura toujours des gens qui diront : ‘Non, non, non. Rien ne sera jamais aussi bon que ‘Lié par le sang’.’ Et puis il y aura des gens qui diront : « Ouais, leurs trucs après ça sont bien aussi. » Ça va toujours être comme ça. Nous n’avons aucun contrôle là-dessus.

« Embauche d’un nouveau chanteur [Steve ‘Zetro’ Souza] et éteindre ‘Les plaisirs’… Et puis il a fallu attendre encore un an pour ‘Les plaisirs’ de sortir; c’était, comme, une autre année pour ‘Les plaisirs’ de sortir. Donc c’était comme un double… ’84, et puis nous avons attendu jusqu’à… ‘Les plaisirs’ est sorti, quoi, ’86 ou quelque chose? Fin 85 ? Donc, les gens attendaient et attendaient et attendaient. Et nous sommes assis là en train de dire : « Bon sang. » C’était beaucoup de pression. Pendant ce temps, nous avons METALLIQUE et TUEUR et ANTHRAX maintenant à bord en publiant des albums chaque année. Et nous perdons lentement mais sûrement de la traction. C’était dur. Mais la merde arrive. Nous n’étions que des enfants. Nous ne savions rien.

« Je pense que perdre Paul était une grosse affaire à l’époque », Hunolt ajoutée. « Je pense que nous avons peut-être fait une erreur en tirant Paul. Et c’est juste un retour sur tout pour moi; ce n’est que ma pensée personnelle. C’est le truc auquel je pense parfois. Que se serait-il passé si nous n’avions pas tiré Paul? Je pense juste que nous aurions peut-être eu un peu plus de traction si nous n’avions pas eu ce décalage entre les deux.

« Les gens aiment Paul. Et Paul était… c’est une légende. Il traversait une mauvaise période dans sa vie, et je suppose qu’à l’époque, nous pensions qu’il nous retenait peut-être ; Je pense que c’est probablement ce que nous pensions. Je pense que nous aurions probablement pensé à l’améliorer au lieu de le renvoyer.

« Mais en ce qui concerne le ‘Big Four’… Eh bien, je ne sais pas… Peut-être que ça devrait être juste le ‘Big Five’. Je dirai ceci : je pense que tout le monde a sa place dans le thrash à l’ancienne. Si vous voulez leur donner un numéro ou autre, allez-y. Je pense que ça ne veut rien dire. Je pense que les gens qui étaient là et les gens qui aiment notre genre savent où tout le monde en est. Et je sais où nous en sommes, c’est sûr. Sans EXODE, je pense que le thrash metal serait très, très différent. »

Hunolt fait une apparition sur EXODEle nouvel album studio de , « Persona non grata », qui sortira le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire.

Le prochain disque des thrashers de la région de la baie de San Francisco fera suite à celui de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était leur première sortie depuis le départ du chanteur du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

Longtemps EXODE les fans se souviendront que Hunolt – l’autre moitié du célèbre EXODUS « Équipe H » qui est sur chaque enregistrement en studio de 1985 à 2004 et a co-écrit certaines des chansons les plus connues du groupe telles que « Une leçon de violence » et « Délivre-nous du mal » – la gauche EXODE après le très acclamé album de retrouvailles du groupe en 2004, « Tempo des damnés ». Suite à son départ, Hunolt a été remplacé par PAÏEN guitariste Lee Altus.

De retour en avril 2019, Hunolt guitariste rejoint Gary Holt et autre membres d’EXODE Tom la chasse (batterie) et Steve « Zetro » Souza (voix) pour interpréter plusieurs des classiques du groupe lors d’un ALLÉGEANCE DU MÉTAL concert à San Francisco, Californie. Plus récemment, Hunolt rejoint EXODE sur scène en août à Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada.

La gamme originale de EXODE composé de guitaristes Hammett et Tim Agnello, Chasse et chanteur Keith Stewart. Holt rejoint le groupe en 1981, tandis que Église est parti deux ans avant EXODEle premier album de, « Lié par le sang », a vu le jour.

Souza en est maintenant à son troisième relais avec EXODE, ayant auparavant dirigé le groupe de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004. Une décennie après son deuxième départ, Souza est revenu au bercail en 2014, juste à temps pour apparaître sur « Sang dans sang dehors ».