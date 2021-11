Rick Hunolt, ancien guitariste d’Exodus

Dans une toute nouvelle interview avec le Brésil Culture lourde, ancien EXODE guitariste Rick Hunolt a été interrogé sur la décision du groupe de réenregistrer son premier album classique de 1985, « Lié par le sang », en 2008 et sortir la nouvelle version sous le titre « Qu’il y ait du sang ».

« Pour être tout à fait honnête, je pense que ça sonne bien, mais je pense que c’était une perte de temps absolue et je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait », Meule, qui a joué sur « Lié par le sang » mais n’apparaissait pas sur la version réenregistrée, a déclaré (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). « Je ne sais pas. Je n’ai jamais vraiment parlé à Gary [Holt, EXODUS guitarist and main songwriter] à ce sujet parce que, pour moi, c’est un peu comme, pourquoi? Beaucoup de gens aiment ça. Ce n’est pas mauvais. [Then-EXODUS singer] Rob ducs est dur à cuire – j’aime Rob ducs. Et c’était intéressant de l’entendre chanter ces chansons, c’est sûr. »

« Qu’il y ait du sang » a été enregistré par leEXODE gamme de Ducs, Holt, guitariste Lee Altus, bassiste Jack Gibson et batteur Tom la chasse.

De retour en 2014, Ducs a été demandé par le « Parler métal » podcast si, avec le recul, il pensait que c’était la bonne décision de réenregistrer « Lié par le sang ». « Je veux dire, pas vraiment », a-t-il répondu, « mais je pensais que… Notre plan initial était de le faire en direct – d’enregistrer un concert en direct et de l’avoir comme un simple concert en direct et d’avoir ces chansons en partie. Parce que Gary était, comme, ‘Eh bien, nous jouons [the songs] différemment. Je veux que les fans entendent comment nous les jouons maintenant. Et peu importe. Mais c’est toujours une question d’argent, mec. Tu sais ce que je veux dire?! Ils allaient gagner de l’argent, alors ils l’ont refait. C’est comme ça que ça s’est passé. »

Peu de temps après le « Qu’il y ait du sang » Libération, Holt Raconté About.com Heavy Metal À propos EXODE‘ décision de faire l’album: « C’est quelque chose dont nous parlons depuis longtemps. Depuis que nous avons fait le premier album live [‘Another Lesson In Violence’], nous avons toujours pensé à quel point ce serait cool de donner à l’album les avantages de la technologie moderne. ‘Lié par le sang’ est un classique, ce sera toujours le meilleur album que nous ayons fait, mais nous voulions juste enregistrer ces chansons, les sortir nous-mêmes et partager à quel point ces chansons sonnent encore aujourd’hui. Si vous écoutez le réenregistrement, ils sonnent aussi à jour et à jour que tout ce que quelqu’un publie maintenant. C’est un témoignage de la qualité des chansons. »

Demandé si EXODE était assez fidèle aux arrangements originaux des chansons sur le réenregistrement, Holt a déclaré: « Oui. Je me suis un peu éloigné du sujet sur les pistes, mais nous avons enregistré les chansons de la façon dont nous les jouons maintenant. En termes d’arrangement, tout est pareil. Nous n’avons rien changé. Nous accordons plus bas maintenant, mais nous depuis 1993. Tout est fidèle à l’original, c’est juste mis à jour dans la production. »

Dans un entretien séparé avec Metal-Rules.com, Holt a déclaré à propos de « Qu’il y ait du sang »: « Nous en avons parlé il y a longtemps. Paul [Baloff, EXODUS‘ singer at the time of the ‘Bonded By Blood’ recording] voulait même refaire certaines des chansons sur lesquelles il n’était pas. Il est comme, ‘Nous devrions faire ‘Plaisirs de la chair’ et ‘Graines de la haine’ et ‘Mort cérébrale’ trop.’

« Je pense que tout a commencé lorsque nous avons travaillé sur l’album live, qui était notre première fois avec Andy également, M. Sneap. Cela sonnait tellement énorme, même pour, comme, un enregistrement live d’un concert. Paul était comme le chef d’orchestre de le faire [re-recording ‘Bonded By Blood’]; il serait, comme, ‘Oh, nous pourrions le rendre tellement plus lourd maintenant!’

« Nous n’étions pas là pour réinventer la roue et nous ne voulions pas rendre un mauvais service à l’original. J’aime l’original, c’est pourquoi je fais ça.

« Il y aura toujours des puristes qui diront : ‘Oh, tu ne peux pas faire ça.’ Mais c’est drôle, beaucoup de gens qui disent qu’ils ont 19 ans et qu’ils n’étaient même pas là quand l’original est sorti. Mais je ne vois pas ça comme une mauvaise chose quand les gens se mettent sur la défensive. signifie qu’ils aiment l’original, et ils l’aiment tellement qu’ils ne pensent pas que nous devrions y toucher. ‘Lié par le sang’ s’enflammer et disparaître; il sera toujours là. J’espère qu’il sera toujours là. Ceci est un disque compagnon et un disque hommage et c’est un hommage à l’époque.

« J’aime ‘Lié par le sang’ et je l’écouterai toujours. C’est, genre, l’un de nos seuls albums que j’écoute, parce que je suis, genre, le roi d’une fois que quelque chose est fait, je le mets derrière moi. je vais écouter « Lié » et écoutez Paul parce qu’il y a, vous savez, une connexion à vie là-bas. »

EXODE s’est séparé de Ducs en juin 2014 et l’a remplacé par son prédécesseur, Steve « Zetro » Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

Ducs rejoint EXODE en janvier 2005 et est apparu sur quatre des albums studio du groupe — « Machine à tuer à tête de pelle » (2005), « L’exposition des atrocités… Pièce A » (2007), « Qu’il y ait du sang » (2008, un réenregistrement de EXODE‘ LP classique de 1985, « Lié par le sang ») et « Pièce B : La condition humaine » (2010).

EXODE sortira son nouvel album, « Persona non grata », le 19 novembre via Explosion nucléaire.