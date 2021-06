Rick James Doc révèle que le chanteur n’était pas exactement un « super monstre » – il était plutôt un observateur ! / VIDEO ⋆ 10z viral

in

*Rick James‘ nouvelle série documentaire intitulée : “Bitchin : Le son et la fureur de Rick James» a été lancée mardi soir le 15 juin. La série a été diffusée au TriBeCa Film Festival et était remplie de nombreux détails choquants sur la vie du défunt musicien, rapporte theJasmineBrand.

James, anciennement connu sous le nom de James Johnson Jr. était un artiste, musicien et superstar emblématique qui a acquis l’essentiel de sa renommée de la fin des années 70 au milieu des années 80. Tout au long de sa carrière relativement courte, il a eu la chance d’avoir de nombreux succès à son actif, y compris la chanson bien connue “Super Freak”, avant son décès prématuré en 2004.

Bien que James ait eu beaucoup de succès dans sa carrière, ce n’était un secret pour personne qu’il avait une bataille continue contre la toxicomanie. Dans le documentaire, des détails clés sur la façon dont sa dépendance a dévoré sa carrière et ses moyens de subsistance sont révélés. Un incident de négligence en particulier, consistant en James vandalisant le bureau de Jay Lasker, le président de Motown Records à l’époque. Plus précisément, selon le documentaire, James a sauté sur le bureau, a sorti ses organes génitaux de son pantalon et les a poussés dans le visage de Lasker en criant : « Vends mon putain de disque !

Inutile de dire que ce fut la goutte d’eau.

Après avoir réalisé que James était peut-être au point de non-retour, Motown a décidé de mettre son énergie derrière un autre artiste : Lionel Richie. Le film révèle également l’amitié compliquée que James avait avec le défunt musicien Prince. Le critique musical Steven Ivory a déclaré :

«Rick avait une relation amour-haine avec Prince. Il l’aimait parce qu’il aimait ce qu’était Prince – il aimait l’arrogance, il aimait la musique. Il le détestait parce que Prince lui donnait de la chaleur.

Dans l’ensemble, le documentaire dévoile tellement de choses que nous, le public, ne savions pas et a suscité un nouvel aperçu de la vie de quelqu’un que nous avons autrefois glorifié musicalement. Par exemple, même si Rick James avait la réputation d’être une personne sexuelle, son ex-femme, Tanya Hijazi, a partagé pendant le documentaire, ce n’était pas nécessairement vrai. Elle a dit,

“Ses exploits sexuels étaient plus ‘Tu fais ça à cette personne. Laisse moi regarder. Je veux orchestrer des trucs ici. Il n’était pas personnellement impliqué. Il n’était pas ce genre de super monstre. Il ne laissait pas les gens le toucher. Il n’était pas, genre, dans l’orgie – il regarderait l’orgie.

Le documentaire de James peut être diffusé à certaines heures sur le site Web de TriBeCa et sera disponible plus tard cette année sur Showtime.