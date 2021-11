Rick Leventhal de Fox News défend le costume d’Halloween du cow-boy Alec Baldwin

Un journaliste de Fox News se moque de sa décision de s’habiller comme Alec Baldwin dans un costume de cow-boy avec une arme à feu pour Halloween … en train de se moquer du gars.

Rick Leventhal n’a PAS abandonné son choix de tenue pour les vacances – malgré une chaleur importante, car beaucoup l’ont qualifié d’offensant et totalement inapproprié compte tenu de la gravité de l’affaire.

ICYMI … Leventhal a posté des photos de lui et de sa femme, Kelly, en costume – soulignant qu’elle célébrait son héritage amérindien, alors qu’il « célébrait le grand acteur de cinéma américain Alec Baldwin ». RL est représenté dans des vêtements semblables à ceux d’un éleveur … avec un faux pistolet à la main.

En réponse à toute l’indignation, Rick avait ceci à dire… « Je n’essayais en aucun cas d’offenser qui que ce soit, à l’exception d’Alec Baldwin. C’est un crétin et mérite toute la chaleur qu’il reçoit. »

Il a poursuivi en expliquant qu’il avait choisi cette tenue à la dernière minute, tout en affirmant que si nous disséquions chaque costume en fonction de qui cela pourrait offenser, il n’y aurait pas d’Halloween. Rick dit qu’il se sent bien sûr mal pour Halyna Hutchins« , mais ajoute… « Si Baldwin est contre les armes à feu, pourquoi les fait-il danser dans les films et les pointe-t-il sur les gens et appuie-t-il sur la gâchette ? Concentrez votre colère sur lui et sur l’hypocrisie de cette industrie. »

Le choix du costume de sa femme suscite également des réactions négatives – mais tout cela est dû au fait que les gens sont trop sensibles et ne réalisent pas qu’elle a du sang amérindien en elle.

C’est une position intéressante – mais pas si surprenante compte tenu des autres qui penchent aussi à droite, comme Don Jr., ont fait des cascades tout aussi insensibles. Vous avez peut-être vu un t-shirt qu’il vendait apparemment sur son site : « Les armes ne tuent pas les gens, Alec Baldwin tue les gens ».