Rick Nelson vient au pays

C’est le 30 mai 1966 que Rick Nelson a dévoilé sa véritable «conversion» à la musique country. L’ancien idole adolescent s’était éloigné de la pop grand public depuis un certain temps lorsqu’il a sorti Bright Lights & Country Music, un album avec des reprises impressionnantes et des musiciens invités notables.

Glen Campbell a prêté ses références de guitare au disque, tout comme le guitariste de longue date de Nelson James Burton (sur dobro) et le futur membre des Byrds Clarence White. Alors que Nelson s’est montré tout à fait à l’aise avec une set list country, Bright Lights… présentait des moments forts tels que la chanson-titre de Bill Anderson – un succès pour lui l’année précédente – et son homonyme Willie Nelson‘s “Bonjour les murs.”

Un ajustement facile pour le pays

“Louisiana Man” de Doug Kershaw en 1961, le top tenner country, figurait également sur l’album, et à l’extrémité du spectre, il y avait une version bien mesurée de “Welcome To My World” de Jim Reeves en 1964. La co-écriture de Campbell avec Marc Douglas, «Here I Am», a également été présentée, tout comme le fougueux «Truck Drivin ‘Man» de Terry Fell. La seule composition de Rick, le single “You Just Can’t Quit”, a encore souligné qu’il s’adaptait facilement au son country.

Malheureusement, ses fans traditionnels n’étaient pas d’accord. Bright Lights & Country Music n’a pas réussi à figurer dans les charts country ou pop, ou à mettre fin à une période stérile qui aurait empêché Nelson des best-sellers de 1964 à 1970.

C’était en dépit d’un calendrier d’enregistrement et de sortie exhaustif qui produisait souvent deux albums par an. Plus tard en 1966, à un autre tour, Nelson et la chanteuse de jazz et de standards Joanie Sommers ont sorti la bande originale de l’émission spéciale On The Flip Side, avec les chansons de Bacharach & David. Mais finalement, le saveur country rock de la « Garden Party » de 1972 gagnerait de nouveaux fans à Nelson et prouverait que ses expériences précédentes n’avaient pas servi à rien.

