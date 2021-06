Rick Newcombe sur la magie de soulever des poids ⋆ 10z viral

Rick Newcombe, fondateur et dirigeant d’une grande plateforme de publication, a déclaré à la Daily Caller News Foundation qu’il attribue son succès en partie à un demi-siècle de musculation.

Newcombe dirige actuellement Creators Syndicate, un distributeur indépendant de chroniques et de bandes dessinées représentant plus de 200 écrivains, dont Ben Shapiro, Dennis Prager, Larry Elder et Pat Buchanan. Newcombe est également un haltérophile passionné, un collectionneur de pipes et un écrivain ; il possède même sa propre maison d’édition, Sumner Books.

“En repensant à mon expérience de soulever des poids pendant plus d’un demi-siècle, je me rends compte que les plus grands avantages – une bonne santé, un amour de la vie, une énergie élevée et un sentiment de vitalité juvénile – viennent avec le paquet”, Newcombe écrit dans son nouveau livre, “La magie de la levée de poids”.

À 70 ans, l’énergie et le dynamisme de Newcombe sont rares parmi ses cohortes. Il attribue sa vigueur et son rendement extraordinaires à une vie d’haltérophilie.

Né à Chicago, Newcombe a commencé son parcours d’haltérophilie à 12 ans, en lisant des magazines sur les muscles et en fréquentant les gymnases locaux. Il idolâtrait des icônes du bodybuilding comme Franco Columbu et Arnold Schwarzenegger, buvant des vitamines et de la poudre de protéines au gallon pour essayer d’imiter leur physique.

Au fur et à mesure qu’il mûrissait, sa relation avec sa passion grandissait aussi.

“Au fil des ans, j’ai réalisé que soulever des poids me donnait vraiment une longueur d’avance sur les gens qui ne le faisaient pas”, a déclaré Newcombe à la Daily Caller News Foundation. “J’avais une confiance intérieure, un ressort dans ma démarche.”

Pour Newcombe, le don de soulever des poids était aussi bien mental que physique.

“Cela m’a donné la confiance nécessaire pour être mon propre homme”, a-t-il déclaré. « Quand j’ai créé Creators Syndicate, nous étions le premier syndicat à offrir aux dessinateurs des droits de propriété sur leur travail. Et les autres syndicats n’en voulaient pas. J’ai reçu toutes sortes de critiques : des lettres d’avocats, des menaces de poursuites, des condamnations dans la presse, etc.

S’attaquer seul à une industrie entière n’est pas une mince affaire, mais Newcombe a déclaré qu’il était capable de le faire en partie grâce aux leçons apprises pendant son séjour dans la salle de musculation.

“Je pense qu’atteindre mes objectifs de musculation quand j’étais plus jeune m’a donné la confiance nécessaire pour endurer cela”, a déclaré Newcombe. « Démarrer ma propre entreprise tout en défiant l’ensemble de l’industrie a nécessité une force de caractère particulière, et être fort physiquement a vraiment contribué à mon succès. »

Lorsque la pandémie a frappé, Newcombe a eu le temps de réfléchir à son succès et, de plus, à ses secrets. Son livre “La magie de la levée de poids” explore les cadeaux que sa passion de toujours lui a donnés.

« Je voulais transmettre ce que j’ai appris, pour mes enfants et pour mes petits-enfants », a-t-il déclaré. « Vraiment, je voulais les motiver. J’ai toujours eu la passion de motiver les gens, de les faire sortir du canapé, et c’est ma façon de partager ce message.

La philosophie de l’haltérophilie de Newcombe n’est pas conventionnelle : il pense que l’haltérophilie doit être amusante.

«Je ne crois pas vraiment au mantra ‘pas de douleur, pas de gain’. C’est bien quand vous êtes jeune, mais si vous envisagez de soulever des poids comme une passion pour la vie, vous devez trouver des moyens de le rendre amusant », a-t-il déclaré.

« Vous ne voulez pas que ce soit une corvée, vous ne voulez pas broyer votre corps. C’est comme quand vous êtes un petit enfant à la récréation ; c’est amusant, vous l’attendez avec impatience. Le meilleur entraînement est celui que vous aimez assez pour continuer à le faire.

C’est cette philosophie qui a permis à Newcombe de continuer à élever jusqu’à ses soixante-dix ans.

« J’ai gardé mon énergie. Cela doit être la décennie la plus excitante de ma vie », a-t-il déclaré.

Newcombe tient également à souligner le côté plus méditatif et zen du lifting.

«Je suis totalement dans ça. Et pas seulement avec le levage. Je fais des exercices de respiration et je fume la pipe ; une pipe à tabac, pour être clair », a-t-il déclaré.

Newcombe ne se contente pas de fumer des pipes, il les collectionne. Il a même écrit deux livres sur le sujet, « In Search of Pipe Dreams » et « Still Searching For Pipe Dreams ».

“Vous seriez surpris du nombre de relations que j’ai forgées au cours de la collecte de pipes”, a déclaré Newcombe en riant. “Ils disent que deux des plus grands tueurs de personnes âgées sont la solitude et le stress, et le monde des pipes a un antidote aux deux.”

En vieillissant, l’approche de Newcombe pour soulever des poids s’est affinée. Il prêche des poids inférieurs avec des répétitions plus élevées, en se concentrant sur des mouvements à faible impact pour libérer les endorphines et favoriser la circulation.

« Je vais le résumer en une phrase : le mouvement est une lotion. À mesure que vous vieillissez et que vos articulations ne fonctionnent plus comme avant, il devient beaucoup plus important de rester relâché et actif plutôt que d’essayer de soulever autant de poids que possible », a-t-il déclaré.

« C’est comme une thérapie ; les maux et les douleurs commencent à disparaître. Je ne souffre pas au moment où nous parlons, et c’est très inhabituel pour une personne de soixante-dix ans.

De plus, Newcombe note que l’haltérophilie peut atténuer l’usure mentale qui accompagne le vieillissement.

« C’est vrai que pour beaucoup de personnes âgées, la vie les a terrassées. Mais vous pouvez repousser la musculation », a déclaré Newcombe.

«Beaucoup de ces gars plus âgés que vous voyez avec tellement d’énergie, comme Richard Branson et Rupert Murdoch, ils soulèvent des poids. Même Biden a un entraîneur personnel », a-t-il ajouté en riant.

En réfléchissant à ce que l’haltérophilie lui a appris dans sa jeunesse, Newcombe a offert ses conseils aux jeunes hommes d’aujourd’hui.

«Ce que soulever des poids m’a donné, en tant que jeune homme, était une passion sur laquelle je pouvais avoir un contrôle total. Vous ne pouvez pas contrôler qui gagne les élections, par exemple, mais vous pouvez contrôler votre propre corps », a-t-il déclaré.

« Vous devez créer votre propre vie, en fonction de vos intérêts passionnés qui découlent de l’intérieur, ce que j’ai découvert à propos de la musculation pour moi quand j’étais enfant, sans me rendre compte que ce serait si bénéfique en tant que personne âgée. Même chose avec ma passion pour les commentaires politiques, les dessins animés et les bandes dessinées. Idem pour ma collection de pipes. En d’autres termes, vous devez créer une vie unique.

