Rick Perry : La blockchain devrait être utilisée pour assurer la sécurité des votes

L’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, pense que la technologie blockchain pourrait être utilisée pour sécuriser les votes des Américains.

« Je pense que l’informatique blockchain peut être la réponse à nos problèmes de vote que nous avons dans ce pays », a déclaré Perry au podcast de John Solomon Reports mardi.

Il a déclaré que «la continuité de cette information est le moyen de garantir l’intégrité de notre système de vote, de sorte que vous sachiez qui est quelqu’un, vous savez qu’il vote de manière appropriée, que – où ils ont voté, quand ils – et non comment ils ont voté, et garder ces informations dans un format blockchain, peut être la vraie réponse sur ce côté du vote des choses. Et si c’est le cas, nous ne pouvons pas y arriver assez vite.

La blockchain, qui est notamment utilisée avec des crypto-monnaies comme Bitcoin, « est un grand livre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise », selon IBM. Tout ce qui a de la valeur, qu’il soit tangible ou intangible, peut être suivi sur la blockchain, ou le « grand livre partagé et immuable ».

Les informations dans le grand livre partagé ne peuvent pas être modifiées après avoir été enregistrées. Si une erreur a été commise lors de l’enregistrement des informations sur la blockchain, une nouvelle entrée doit être effectuée pour l’inverser, et les entrées d’origine et les plus récentes sont visibles.

Ainsi, comme Perry l’a suggéré, l’identité d’un électeur, ainsi que la date, l’heure et le moyen par lesquels il vote, pourraient être enregistrées. Il a ajouté que cela rendrait plus difficile la fraude électorale.

L’ancien secrétaire à l’Énergie de l’ancien président Donald Trump a également discuté du changement climatique, expliquant que même l’administration Biden et les démocrates ne peuvent s’entendre sur ce que cela signifie.

Mais Perry a ajouté que le chef de cabinet de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) a déclaré: «Il ne s’agit vraiment pas de climat. C’est une question de redistribution de la richesse.

L’ancien gouverneur a noté qu’en examinant les politiques fiscales et énergétiques proposées et huit milliards de dollars pour un « corps du climat… cette administration.

« Ils essaient de changer l’Amérique et d’en faire un pays marxiste », a ajouté Perry.

Le projet de loi sur les infrastructures et le projet de loi de réconciliation budgétaire actuellement en cours au Congrès incluent le « corps du climat » auquel il a fait référence.

Avec les élections de mi-mandat à venir l’année prochaine et les démocrates poussant leur programme, Perry a déclaré que les Américains se lèveraient et diraient à l’administration Biden, « » non, et nous allons vous punir et vous punir durement « , comme ils le devraient. «