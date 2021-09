Rick Rieder : “Le prix du Bitcoin pourrait augmenter considérablement”

Bien que depuis mardi dernier, le 7 septembre, la chute du prix du Bitcoin ait altéré de nombreux utilisateurs de l’écosystème crypto, puisqu’il est tombé au niveau de 44 380 $. De cette façon, nombreux sont les avis des analystes qui attendent une reprise, ceci après avoir testé la résistance à quelques reprises. Mais, l’un des plus pertinents à ce jour, pourrait être considéré comme celui de Rick Rieder.

Il est important de savoir que BlackRock et ses concurrents sont aujourd’hui les principaux actionnaires de presque toutes les grandes multinationales. Par conséquent, ils sont une société qui ne peut être ignorée lors de la prestation de conseils stratégiques. Et encore moins son PDG, Rick Rieder. Par conséquent, son avis sur le prix du Bitcoin a attiré l’attention des utilisateurs de l’écosystème Crypto.

Une hausse significative du prix du Bitcoin approche-t-elle ?

Jeudi, Rick Rieder a fait une annonce sur Squawk Box de CNBC. Il a expliqué que depuis qu’il possède une série de Bitcoins, il est très conscient du comportement de ce marché. Et à cause de cela, il estime que son prix pourrait augmenter “de manière significative” à l’avenir.

Rieder, le cadre du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec 9,49 billions de dollars d’actifs sous gestion, a fait de nombreuses recherches sur Bitcoin. Par conséquent, il l’a décrit comme une monnaie alternative. Dont le futur mouvement des prix sera probablement dicté par une plus grande adoption au niveau mondial et même gouvernemental. Et il va sans dire que le cas d’El Salvador pourrait étayer ses projections.

“Une partie de la raison pour laquelle j’ai un petit peu de Bitcoin est que je pense qu’il y a plus de gens qui vont entrer dans cette mêlée au fil du temps”, a-t-il déclaré. « J’aime les actifs volatils qui ont une convexité à la hausse. Je pouvais voir que Bitcoin, comme il l’a fait, augmentera considérablement.

Le prix du Bitcoin a cependant connu un recul considérable, ce qui n’a pas limité la vision des analystes en considérant qu’une hausse significative est à venir. Source : CoinMarketCap

De plus, en tant qu’outil spéculatif, Rieder a déclaré qu’avoir du Bitcoin est précieux. Il convient de mentionner qu’au mois d’août, il a été signalé que BlackRock avait alloué plus de 382 millions de dollars aux actions des géants miniers Bitcoin Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain.

BlackRock et son intérêt pour Bitcoin

Un dossier de la SEC découvert le 30 juin montre que BlackRock a acheté des actions importantes de sociétés minières Bitcoin, qu’il détient désormais dans certains fonds.

L’intérêt continu de BlackRock pour Bitcoin et son prix n’est qu’un petit échantillon de l’afflux de grandes institutions financières traditionnellement conservatrices qui se rapprochent maintenant de Bitcoin. Ceci à travers des actions traditionnelles et d’autres véhicules d’investissement traditionnels tels que Grayscale Bitcoin Trust.

Il convient de mentionner qu’au mois de janvier, BlackRock a déposé une demande auprès de la SEC pour inclure les contrats à terme Bitcoin réglés en espèces. Ceci pour le Global Allocation Fund de BlackRock et le Portfolio of Strategic Income Opportunities de BlackRock, selon Forbes.

Enfin, l’investissement de BlackRock dans l’exploitation minière de Bitcoin intervient après que les sociétés minières américaines de Bitcoin ont commencé à bénéficier de l’interdiction d’exploitation minière imposée par la Chine. Ceci, et la baisse globale et la réallocation ultérieures de la puissance de hachage.

