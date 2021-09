Rick Ross, 2 Chainz, Jeezy et plus préparent la tournée Legendz of the Streetz

Rick Ross est allé sur Instagram aujourd’hui (8 septembre) pour annoncer le redémarrage de la tournée à succès “Legendz of the Streetz”.

La sortie de 11 dates qui devrait débuter le 30 septembre à Augusta, en Géorgie, mettra en vedette Ross partageant la scène avec Jeezy, Gucci Mane, 2 chaînes, Fabolous, Boosie Badazz, Lil Kim, Trina et DJ Drama. La tournée touchera Atlanta, Greensboro, Baltimore, la Nouvelle-Orléans, Houston, Dallas, Miami, Jacksonville et Tampa avant de se terminer à Memphis le 22 octobre.

De retour en février, Rick Ross a rejoint la liste des artistes pour effectuer leur concert NPR Tiny Desk à partir d’un emplacement distant dans la série désormais à domicile. Le rappeur né dans le Mississippi a choisi d’interpréter un certain nombre de ses succès et favoris des fans dans l’espace de la galerie de l’artiste de Miami Rich B Caliente pour la deuxième fois en présentant sa musique en direct aux côtés d’un groupe.

La setlist de Rick Ross en vedette six chansons, dont : « Super High », « BMF (Blowing Money Fast) », « Aston Martin Music », « I’m Not A Star », « F_ckwithmeyouknowigotit » et « Tears of Joy ».

Au cours de son set, il a déclaré: “Tant d’inspirateurs ont inspiré le Boss. Je pourrais regarder n’importe quel frère dans la rue et m’en inspirer, quel que soit le nombre d’abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux, peu importe dans quoi vous roulez. Je pourrais apprendre quelque chose de vous. Je n’ai pas peur. Assurons-nous de continuer à construire.

La performance est présentée dans le cadre de Mois de l’histoire des Noirs de NPR célébrations où ils mettent en valeur les artistes noirs à travers les genres et les générations.

“Je tiens à remercier NPR d’avoir fait sortir le Boss”, a déclaré Rick Ross lors de son set de 20 minutes. “Mes potes, on va bosser ensemble car on va briller ensemble.”

Dates de la tournée Legendz of the Streetz 2021 :

30 septembre – Augusta, GA @ James Brown Arena +

1er octobre – Atlanta, GA @ State Farm Arena *

2 octobre – Greensboro, Caroline du Nord @ Greensboro Coliseum Complex *

3 octobre – Baltimore, MD @ Royal Farms Arena *

8 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA @ Smoothie King Center *

9 octobre – Houston, Texas @ Toyota Center *

10 octobre – Dallas, Texas @ American Airlines Center *

15 octobre – Miami, Floride @ BB&T Center +

16 octobre – Jacksonville, Floride @ VyStar Veterans Arena +

17 octobre – Tampa, Floride @ Amalie Arena +

22 octobre – Memphis, Tennessee @ FedEx Forum +

* avec Lil Kim

+ avec Trina