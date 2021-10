Rick Ross affirme que les produits à base de chanvre et de houblon changent la donne en matière de santé pour les fumeurs

Lire du contenu vidéo

Rick Ross dit que son tabagisme et sa santé globale ont changé pour le mieux – et tout cela à cause d’une entreprise de chanvre sur laquelle il s’est engagé à fond… ce qui semble révolutionnaire.

Nous avons eu Renzel sur « TMZ Live » mercredi pour parler de sa dernière entreprise commerciale – une entreprise qu’il appelle Houblon de chanvre … qui, comme vous pouvez probablement le constater, est un jeu de « hip-hop ». C’est un business du CBD, qui s’intéresse aussi aux produits à base de chanvre… surtout quand il s’agit de fumer.

Consultez l’interview pour voir ce que nous voulons dire ici – RR nous dit que depuis qu’il a abandonné les enveloppes émoussées au tabac et les a échangés contre des papiers de chanvre et d’autres retombées du CBD … il a constaté de grandes améliorations de son bien-être, visiblement notables dans sa perte de poids spectaculaire.

Rick explique pourquoi cette nouvelle source est un faiseur de miracles… au-delà du simple embrasement. Il a raison, BTW – le CBD est utilisé pour tant de choses de nos jours – et c’est une excellente médecine alternative.

En parlant de guérison… Rick dit que les produits CBD proposés par Hemp Hop l’ont même aidé avec les crises dont il a souffert au fil des ans, donc vous l’entendez directement de l’homme lui-même – ce truc fonctionne, et il l’a disponible aux masses avec ce nouveau parvenu.

En parlant d’être un patron … nous avons dû demander à Rick de créer son fils avec sa propre franchise Wing Stop – qui est un empire qui fonctionne dans la famille … un dans lequel Rick a investi depuis des années et des années maintenant.

Il nous dit qu’il essaie juste de donner à son garçon l’habitude de gérer les choses tôt – et quel meilleur moyen que de le mettre au rez-de-chaussée avec quelque chose qui est déjà dans le portefeuille de Ross.

Tel père tel fils!