Rick Ross laisse tomber des joyaux de réussite dans un nouveau livre : « Le jour parfait pour prendre le dessus » | REGARDEZ

* Que vous aimiez ou non la musique hip hop, et même si vous ne supportez pas Rick Ross, vous devez admettre que le fondateur de Maybach Music s’en est plutôt bien sorti.

Ne pas le faire n’est que pure haine.

Lors d’une récente conversation avec l’auteur à succès et podcasteur Dan Schawbel pour le prochain livre de Ross « Le jour parfait pour bosser« , Rick a laissé tomber quelques perles de conseils sur la façon dont il est devenu tel qu’il est.

Comme c’est souvent le cas pour recueillir les conseils des autres, il faut le prendre avec des pincettes. La vie de personne ne peut être imitée. Cependant, des leçons peuvent être tirées.

Vous trouverez ci-dessous trois réponses de l’échange sérieux entre les deux.

Rick Ross

Quelles ont été certaines de vos expériences de petite enfance qui vous ont aidé à apprendre à être un homme d’affaires et, éventuellement, à lancer des entreprises fructueuses ?

Ross : Je me souviens d’avoir parcouru mon quartier et ma communauté et d’avoir vu ce que les gens qui réussissaient faisaient. Vous savez, les gens avec les plus belles cours et maisons. Et je me souviens avoir dit, wow, ils travaillaient pour eux-mêmes. Ils possèdent un service de pelouse ou quoi que ce soit, mais j’ai vu des gens qui avaient travaillé dur et vivaient un peu mieux que chez moi.

Au cours de la construction de votre marque et de votre carrière, quelle était votre motivation quotidienne qui vous a aidé à persévérer malgré tous les obstacles ?

Ross; En grandissant à Miami, il n’y avait pas de zone grise – soit vous étiez extrêmement riche, soit vous n’aviez rien. J’allais donc faire du joy riding et cela me donnerait toute l’inspiration dont j’avais besoin. Tout ce que vous pouviez imaginer ou sonder était là dans la ville, il s’agissait simplement de l’atteindre. Et je suis resté inspiré et je n’arrêterais pas, je n’arrêterais pas quoi qu’il arrive.

Quels sont certains de vos « commandements de patron » que les gens peuvent mettre en œuvre dans leur propre vie ?

Ross : La question la plus importante que l’on me pose est : comment vous êtes-vous mis en mesure de devenir si riche ? Et je reviens toujours à l’idée qu’il faut le faire un jour à la fois. L’atout le plus précieux dont vous aurez le contrôle est le temps, et il viendra un moment où vous n’en aurez plus assez.

Alors profitez de chaque jour pour faire quelque chose de positif. Appelez cinq personnes que vous n’avez pas appelées depuis un moment. Contactez des partenaires commerciaux potentiels qui pourraient vous aider à améliorer vos activités. En tant que patron, vous ne pouvez pas avoir peur de dire que vous avez besoin d’aide. C’est la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c’est de ne pas dire que vous avez besoin d’aide.