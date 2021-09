Rick Ross paiera 11 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants ⋆ .

Rappeur Rick Ross a réglé son dossier de pension alimentaire pour enfants avec Briana Singleton, mère de trois de ses enfants, à hauteur de 11 000 $ en paiements mensuels de pension alimentaire pour enfants.

Le règlement met fin à une bataille judiciaire de près d’un an concernant la pension alimentaire pour leurs trois enfants : Berkeley, Milliard, et bonheur. Selon les documents juridiques obtenus par TMZ, Ross, dont le vrai nom est Guillaume Léonard Robert II, est également tenu de couvrir son assurance maladie et toutes les dépenses parascolaires supérieures à 7 560 $, ainsi que des paiements annuels pouvant atteindre 3 000 $ par enfant.

Rick Ross se produit au Cromwell Las Vegas le 27 juin 2021 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Bryan Steffy/. pour la discothèque Drai)

Ross doit également payer les frais d’avocat de Singleton, qui s’élèvent actuellement à 25 000 $. Les documents judiciaires indiquent que Ross génère un revenu mensuel de 585 000 $, en grande partie grâce à une discographie réussie de 10 albums et à des investissements dans les franchises Wingstop.

La décision du tribunal est la dernière d’une bataille en cours apparemment controversée entre Ross et Singleton. En 2020, Singleton a déposé des documents juridiques dans le comté de Fayette, en Géorgie, pour demander une audience d’urgence qui obligerait Ross à passer un test COVID-19 et à recevoir des résultats négatifs avant d’être autorisé à rendre visite à Berkeley et Billion, qui étaient des nourrissons à l’époque. Leur plus jeune fille, Bliss, est née fin 2020.

Selon TMZ, Singleton a souligné les voyages de Ross à l’extérieur de l’État pendant la pandémie et la consommation de marijuana comme raison de son inquiétude concernant le fait qu’il voit leurs enfants.

Ross a également deux adolescents, Toie et William III, ce dernier dont Ross a offert un restaurant Wingstop pour son 16e anniversaire plus tôt ce mois-ci.

