Rick Ross versera des pensions alimentaires pour enfants importantes à Ex

Le rappeur Rick Ross va maintenant payer une énorme somme d’argent pour ses trois enfants avec son ex, Briana Singleton. TMZ rapporte que Singleton recevra 11 000 $ par mois de pension alimentaire pour leurs enfants. De plus, Ross devra payer l’assurance maladie des enfants, ainsi que toutes les activités parascolaires auxquelles ils participent.

Il a également accepté de payer 25 000 $ à l’avocat de Singleton. Ross n’est pas à court d’argent. Il a inscrit son revenu mensuel à 585 000 $ dans les documents judiciaires. Singleton a cependant déclaré au tribunal qu’elle ne rapportait que 142 $ par mois. Quant à savoir pourquoi le revenu de Singleton est si minime, des documents judiciaires révèlent qu’elle a été renvoyée de l’armée en raison d’un problème de santé.

Singleton est propriétaire d’une marque de vêtements de sport en ligne, Fit By B. Camille. Selon le site Web de l’entreprise, la marque est basée sur « des principes et des valeurs selon lesquels le corps de la femme est en constante évolution et que les femmes doivent embrasser leur corps tout au long de ses nombreux changements.

Ces derniers temps, les deux n’ont pas eu la meilleure coparentalité. Le rappeur a déclaré à un tribunal l’année dernière que Singleton ne lui permettait pas de voir les enfants. À l’époque, il avait dit qu’il n’avait pas vu ses enfants depuis six mois. Mais Singelton dit qu’elle avait une bonne raison : la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré à un tribunal qu’elle préférait que Ross passe des tests COVID-19 et soit innocenté avec un test négatif pour des raisons de sécurité. Singleton a déposé des documents juridiques officiels demandant une audience d’urgence sur l’affaire. Ses deux enfants étaient des nourrissons à l’époque. Elle a également déclaré au tribunal que Ross n’avait pas suivi les directives de quarantaine, ce qui la rendait plus hésitante à lui rendre visite.

Pourtant, Ross a exigé un test de paternité pour les enfants. Singelton a affirmé qu’il avait retardé la réalisation des tests. Elle était enceinte de leur troisième enfant au moment de la bataille juridique COVID-19, mais a déclaré que le conflit de paternité n’avait pas empêché Ross de déposer de l’argent chaque mois sur le compte de Singleton pour les enfants.