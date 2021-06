Rick Wakeman annonce la tournée américaine “Even Grumpier Old Rock Star” à l’automne 2021

Assistant clavier Rick Wakeman a deux raisons de célébrer. Tout d’abord, sa carrière exceptionnelle dans la musique vient d’être reconnue par Reine Elizabeth II, qui l’a nommé Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique (CBE) lors de sa récente cérémonie d’anniversaire annuelle. Et deuxièmement, après 18 mois de verrouillage au Royaume-Uni, il est enfin en mesure d’annoncer le suivi longtemps retardé de la vente de 2019 “La vieille rock star grincheuse” tournée avec “La vieille rock star encore plus grincheuse” visiter.

S’étant fait un nom en créant des extravagances de rock progressif, dans ses spectacles solo Wakeman revient à ses racines avec un programme rempli de performances de piano virtuoses et d’anecdotes hilarantes, inspiré par sa carrière de plus de 50 ans. Le répertoire s’étendra de ses œuvres en solo à ses passages dans le groupe OUI jusqu’à ses débuts en tant que musicien de session jouant des claviers sur des classiques tels que David Bowie‘s “Vie sur Mars”, plus des surprises comme ses interprétations uniques de BEATLES‘ tubes et bien d’autres morceaux mémorables, adaptés pour le piano à queue. Et toute cette musique glorieuse est ponctuée de réflexions tumultueuses sur sa vie et les personnes qu’il a rencontrées en cours de route. Comme il l’observe souvent lui-même, la vie est rarement ennuyeuse quand Rick Wakeman est d’environ.

La tournée de 24 villes débutera le jeudi 14 octobre à Derry, New Hampshire au Tupelo Music Hall et se poursuivra jusqu’en novembre. Les billets seront mis en vente à partir du vendredi 25 juin à 10 h, heure locale.

Musicien professionnel, claviériste, auteur-compositeur, diffuseur et conteur, WakemanLa carrière de s a commencé en tant que joueur de session très demandé, qui a joué sur des enregistrements de David Bowie, Elton John, Lou Reed, Al Stewart et des centaines d’autres artistes. Sa grande rupture est venue en 1971 quand il a rejoint OUI, qui est devenu le groupe de rock progressif le plus titré au monde, mais Wakeman a également toujours fait son chemin en dehors du cadre de ce groupe.

Dans les années 70, il obtient un succès record avec des albums solo tels que “Voyage au centre de la Terre”, “Les Six épouses d’Henri VIII” et “Les Mythes Et Légendes Du Roi Arthur Et Les Chevaliers De La Table Ronde”, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en Amérique du Nord seulement.

Il a écrit plusieurs musiques de films, dont deux pour le réalisateur Ken Russell (“Lisztomanie” et ” Crimes passionnels “) et deux “Harry Palmer” films mettant en vedette Michael Caine (“Bullet à Pékin” et “Minuit à Saint-Pétersbourg”), et au Royaume-Uni, s’est bâti une réputation impressionnante en tant qu’invité et animateur plein d’esprit dans des émissions comme “Les vieux grincheux”, “Compte à rebours”, “Chien de garde” et le spectacle de cabaret comique “Vivre aux Jongleurs”. Son discours d’acceptation méchamment irrévérencieux quand OUI a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2017 a failli faire tomber la maison.

La même année, il est entré dans l’histoire des charts britanniques lorsque son “Portraits au piano” record est devenu le premier album instrumental de piano solo à entrer dans le Top 10 du Royaume-Uni à sa sortie – un exploit qu’il a ensuite répété avec l’année dernière “Piano Odyssée”. Les deux disques comportent des airs qui ont un lien spécial avec MeuleLe voyage musical personnel de et ses tournées ultérieures, au cours desquelles il interprète une sélection de morceaux accompagnés de souvenirs hilarants et d’anecdotes, ont été vendus instantanément au Royaume-Uni.

Maintenant, les réalisations de son incroyable carrière ont été officiellement reconnues avec un CBE en reconnaissance de ses services rendus à la musique, alors venez célébrer avec lui lors de sa prochaine tournée. Et ne vous inquiétez pas, Rick trouvera toujours de nombreuses raisons d’être grincheux.

Dates de la tournée nord-américaine de “The Even Grumpier Old Rock Star” 2021 :

14 octobre – Tupelo Music Hall, Derry NH



15 octobre – Academy of Music, Northampton MA



16 octobre – Garde Arts Center, New London CT



19 octobre – Narrows Centre for the Arts, Full River MA



22 octobre – The Paramount, Huntingdon NY



23 octobre – Salle de concert de la New York Society for Ethical Culture, New York NY



24 octobre – The Birchmere, Alexandria VA



26 octobre – Asbury Hall, Buffalo NY



27 octobre – Wellmont Theatre, Montclair NJ



28 octobre – The Vogel @ Count Basie Center for the Arts, Red Bank NJ



29 octobre – Auditorium de rite écossais, Collingswood NJ



30 octobre – Ridgefield Playhouse, Ridgefield CT



01 novembre – The Kent Stage, Kent OH



03 novembre – The Sheldon, St Louis MO



04 novembre – Copernicus Center Theatre, Chicago IL



05 novembre – Pantages Theatre, Minneapolis MN



09 novembre – Celebrity Theatre, Phoenix AZ



11 novembre – Palace of Fine Arts Theatre, San Francisco CA



12 novembre – The Theatre at Ace Hotel, Los Angeles CA



13 novembre – Magnolia, El Cajon CA



15 novembre – Neptune Theatre, Seattle WA



17 novembre – Variety Playhouse, Atlanta GA



18 novembre – Broward Center for the Performing Arts, Amaturo Theatre, Fort Lauderdale FL



19 novembre – Nancy et David Bilheimer Capitol Theatre, Clearwater FL