Rick Wakeman annonce les dates de la tournée de l’ensemble rock anglais pour 2022

Rick Wakeman est de jouer cinq spectacles en tête d’affiche avec l’English Rock Ensemble au printemps 2022. Les concerts contiendraient du matériel de son plus récent album rock, The Red Planet.

Wakeman explique : « Dans les rares occasions où je peux réunir l’English Rock Ensemble, c’est toujours très excitant pour moi, car la setlist détermine la composition. Ce spectacle particulier comprendra des chansons que diverses chanteuses ont chantées avec moi au fil des ans et parce que nous jouerons des morceaux de The Red Planet, il y aura également des musiciens supplémentaires afin de rendre justice à la musique.

Avec lui sur scène : Dave Colquhoun (guitares et choeurs), Tony Fernandez (batterie et percussions), Lee Pomeroy (basse et choeurs), Hayley Sanderson (voix) et Adam Wakeman (clavier, guitares et choeurs) .

L’English Rock Ensemble a été fondé à l’origine en 1975 en tant que projet solo par Rick après avoir quitté Yes et a continué à jouer ensemble par intermittence au fil des ans avec une programmation fluide. Cela fait près de 20 ans depuis leur dernière tournée au Royaume-Uni.

Wakeman est également actuellement au milieu du suivi longtemps retardé de la vente de 2019 « La vieille rock star grincheuse » tournée avec « La vieille rock star encore plus grincheuse » tournée en Amérique du Nord.

Après s’être fait un nom en créant des extravagances de rock progressif, dans ses spectacles solo Wakeman – qui a récemment reçu un CBE (Commander of the Order of the British Empire by Queen Elizabeth II -) revient à ses racines avec un programme rempli de performances de piano virtuoses et d’anecdotes hilarantes. , inspiré par sa carrière de plus de 50 ans.

Le répertoire s’étend de son œuvres en solo et ses passages dans le groupe Oui jusqu’à ses débuts en tant que musicien de session jouant des claviers sur des classiques tels que « La vie sur Mars » de David Bowie plus des surprises comme ses interprétations uniques de Beatles tubes et de nombreux autres morceaux mémorables, adaptés pour le piano à queue. Et toute cette musique glorieuse est ponctuée de réflexions tumultueuses sur sa vie et les personnes qu’il a rencontrées en cours de route.

Dates de la tournée de Rick Wakeman et de l’English Rock Ensemble 2022:

30.03.2022 : Londres O2 Shepherd’s Bush Empire

31.03.2022 : Académie O2 de Birmingham

04.01.2022 : Académie O2 de Glasgow

04.02.2022 : Sheffield O2 Academy (dans le cadre de HRH Prog XII)

04.03.2022 : Hôtel de ville de Newcastle O2