Rick Wakeman est « abasourdi et fier » après avoir été honoré par la reine Elizabeth II du Royaume-Uni

Légende du rock progressif Rick Wakeman a reçu un Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, ou CBE, qui est un rang en dessous d’un titre de chevalier, dans le cadre de la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine pour 2021.

L’homme de 72 ans, qui a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2017, a déclaré au Nouvelles de l’AP agence en apprenant la nouvelle: “C’est un mélange de stupéfaction et de vraiment très fier. D’une manière étrange, ma première pensée a été:” Mon Dieu, j’aimerais que ma mère et mon père soient là pour assister à cela “, mais j’ai réalisé, bien sûr, que mon père aurait 105 ans et maman aurait 103 ans – donc les chances étaient fortement contre cela.

“Je suis littéralement abasourdi et fier est la seule façon dont je peux [describe it]”, a-t-il poursuivi. “Les amis qui me connaissent et qui ont travaillé dans le domaine savent que je ne m’attendais pas à une chose pareille. Je ne peux que dire merci beaucoup. Je me sens vraiment très honoré et fier.

“J’ai continué à faire de la musique mais parfois vous faites de la musique et vous vous dites : ‘Pourquoi est-ce que je fais ça ? sortir du confinement, sortir de tout, pour obtenir cela, c’est encore plus spécial.”

Musicien professionnel, claviériste, auteur-compositeur, diffuseur et conteur, WakemanLa carrière de s a commencé en tant que joueur de session très demandé, qui a joué sur des enregistrements de David Bowie, Elton John, Lou Reed, Al Stewart et des centaines d’autres artistes. Sa grande rupture est venue en 1971 quand il a rejoint OUI, qui est devenu le groupe de rock progressif le plus titré au monde, mais Wakeman a également toujours fait son chemin en dehors du cadre de ce groupe.

Dans les années 70, il obtient un succès record avec des albums solo tels que “Voyage au centre de la Terre”, “Les Six épouses d’Henri VIII” et “Les Mythes Et Légendes Du Roi Arthur Et Les Chevaliers De La Table Ronde”, qui s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires en Amérique du Nord seulement.

Il a écrit plusieurs musiques de films, dont deux pour le réalisateur Ken Russell (“Lisztomanie” et ” Crimes passionnels “) et deux “Harry Palmer” films mettant en vedette Michael Caine (“Bullet à Pékin” et “Minuit à Saint-Pétersbourg”), et au Royaume-Uni, s’est bâti une réputation impressionnante en tant qu’invité plein d’esprit et animateur d’émissions comme “Les vieux grincheux”, “Compte à rebours”, “Chien de garde” et le spectacle de cabaret comique “Vivre aux Jongleurs”. Son discours d’acceptation méchamment irrévérencieux quand OUI a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2017 a failli faire tomber la maison.

La même année, il est entré dans l’histoire des charts britanniques lorsque son “Portraits au piano” record est devenu le premier album instrumental de piano solo à entrer dans le Top 10 du Royaume-Uni à sa sortie – un exploit qu’il a ensuite répété avec l’année dernière “Piano Odyssée”. Les deux disques comportent des airs qui ont un lien spécial avec MeuleLe voyage musical personnel de et ses tournées ultérieures, au cours desquelles il interprète une sélection de morceaux accompagnés de souvenirs hilarants et d’anecdotes, ont été vendus instantanément au Royaume-Uni.

L’étape nord-américaine 2019 de la “La vieille rock star grincheuse” tournée a eu lieu en septembre et octobre.

