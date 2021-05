Rick Wilson prévient que Trump ne s’en va pas mais c’est exactement ce que nous voulons ⋆ .

Cette semaine, le GOP a clairement indiqué qu’ils étaient tous d’accord avec Donald Trump. Le parti évince Liz Cheney de la direction pour avoir été méchante avec lui. Et Lindsey Graham a déclaré à Sean Hannity hier soir que le parti républicain ne pouvait pas continuer à se développer sans Trump.

[Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images]

Vendredi, l’ancien stratège républicain Rick Wilson s’est rendu sur Twitter pour avertir les libéraux que Trump ne partirait pas. Mais c’est un peu ce que nous voulons. En fait, c’est le meilleur scénario.

Wilson a déclaré à ses abonnés Twitter: «Ceux d’entre vous qui pensent que Trump s’en ira si vous l’appelez« l’ancien gars »manquent le point; vous ne pouvez pas le souhaiter. C’est politiquement naïf et frôle les mineurs. Les preuves s’accumulent: l’emprise de fer de Trump sur le GOP a été institutionnalisée.

1 / Ceux d’entre vous qui pensent que Trump s’en ira si vous l’appelez «l’ancien gars» manquent le point; vous ne pouvez pas le souhaiter. C’est politiquement naïf et frôle les mineurs. Les preuves s’accumulent: l’emprise de fer de Trump sur le GOP a été institutionnalisée https://t.co/SdCBnk8DhG – Rick Wilson (@TheRickWilson) 7 mai 2021

Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que Trump s’en aille. Il fait tout et n’importe quoi pour garder son emprise de fer sur le GOP. Mais penser que Trump est aussi puissant qu’il l’était, même en novembre dernier, est à courte vue.

Depuis ce temps, Trump a incité à une insurrection sur la capitale américaine. Il a été banni de tous les principaux sites de médias sociaux. Et il a l’habitude de prononcer des discours devant des dizaines de personnes de son club de Mar-a-Lago. Même si le GOP prévoit de rouler avec Trump à l’avenir, il existe de nombreux obstacles.

Premièrement, Trump est impopulaire. Il a peut-être remporté 75 millions de voix en 2020. Il a également perdu par 7 millions de voix. En outre, le GOP a perdu le Sénat et n’a pas pu reconquérir la maison. Il est en fait devenu encore plus impopulaire depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

Pour l’ancien président Donald Trump, «les cotes d’approbation ont encore baissé depuis qu’il a quitté la présidence», écrit @jmartNYT. «Il reste le meilleur fleuret» pour le président Biden. Regardez Johnathan sur #WashWeekPBS de ce soir sur @ PBS.https: //t.co/Xurkf8Ronc – Semaine de Washington | PBS (@washingtonweek) 30 avril 2021

Trump est également vieux et obèse. Il pourrait souffrir d’un grave problème de santé à tout moment. En plus de cela, il n’a plus le bureau du président pour tenir ses problèmes juridiques à distance. Il pouvait être inculpé à tout moment.

Il y a un million de mines terrestres ici qui peuvent saper Trump à tout moment. Je suppose que l’un de ceux-ci explosera bientôt.