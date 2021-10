Rick Wilson remet en question la masculinité de Trump tout en le défiant de faire campagne en Virginie

Pour l’instant, Donald Trump est la figure de proue du parti républicain. Et typiquement, la figure de proue du parti serait dépêchée pour faire campagne pour les candidats. Sauf dans l’état de Virginie, l’équipe de Glenn Youngkin évite l’ancien président comme la peste.

NEW YORK, NEW YORK – 07 NOVEMBRE : Rick Wilson prend la parole sur scène lors du panel « Vision 2020 : Table ronde politique » le 07 novembre 2019 à New York. (Photo de Brad Barket/. pour Fast Company)

Et quiconque a couvert Trump sait que cela doit le manger à l’intérieur. Même le président Joe Biden a pris un coup à son prédécesseur hier, l’incitant à visiter la Virginie.

Rick Wilson a adopté une approche plus agressive sur son fil Twitter mercredi. L’ancien conseiller républicain s’est moqué de Trump, le comparant défavorablement à Glenn Youngkin et remettant en cause sa masculinité.

« Avouons-le », a tweeté Wilson. « Glenn Youngkin a interdit à Donald Trump de venir en Virginie. De plus, Youngkin est plus riche que Trump. Plus mince que Trump. Plus beau que Trump. Il n’a pas besoin de Trump. Veuillez ne pas taguer les membres de la famille Trump ou les influenceurs MAGA avec ce tweet. Ce serait faux.

L’ancien stratège du GOP a poursuivi: «Trump est tout simplement trop faible pour venir en Virginie. Trop impuissant politiquement. Mous. Il n’a pas le jus. Peut-être qu’il ne peut même pas se le permettre. Tout d’abord, Ron DeSantis a trompé Trump, maintenant Glenn Youngkin suit. Encore une fois, en leur temps de deuil, veuillez ne pas taguer les gens de MAGA avec ce tweet. »

