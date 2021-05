Rickey Henderson dirait cette citation épique avant de voler des bases ⋆ .

L’ancienne superstar de la Major League Baseball Ricky Henderson est la plus grande à voler des bases. Avec un impressionnant pourcentage de carrière de .401 sur la base, Henderson a toujours été en première base. Il a volé plus de 1 400 bases tout au long de sa carrière de 25 ans et a été l’un des joueurs les plus confiants à avoir jamais mis des crampons. Ricky est une véritable légende.

Il avait également une flambée pour le dramatique et parlait souvent à la troisième personne.

Rickey me respectait en tant qu’ancien, mais il était toujours drôle. Beaucoup de confiance et parfois j’étais confus parce qu’il parlait à la 3ème personne 😂 https://t.co/7DDOuZFeaP – Rod Carew (@ RodCarew_29) 24 mai 2021

Le Hall of Famer Rod Carew a révélé exactement ce que Ricky dirait avant de voler une base.

Il a toujours dit: «Rickey doit y aller!» juste avant de voler https://t.co/UueYIvYIFZ – Rod Carew (@ RodCarew_29) 25 mai 2021

Ricky a volé un record de 130 bases pour Oakland en 1982 et a affiché un taux de réussite de 81% en volant des bases.

Ricky doit certainement y aller!

