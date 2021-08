Rickey Medlocke de Lynyrd Skynyrd dit qu’il s’est remis de Covid 19: “Je me sens très béni”

LYNYRD SKYNYRD guitariste Rickey Medlocke rejoindra ses camarades sur scène plus tard dans la journée (dimanche 22 août) le Festival de musique country aux pieds nus à Wildwood, New Jersey. Il s’agira de la première apparition du joueur de 71 ans avec le groupe depuis qu’il a annoncé plus tôt dans le mois qu’il avait été testé positif pour COVID-19.

Dans un message vidéo publié jeudi, Medlocke a dit qu’il s’était remis de la maladie et s’est engagé à jouer avec le reste de LYNYRD SKYNYRD Cette fin de semaine.

“Me voici, j’ai passé le coin”, a-t-il déclaré. “Je suis de retour, je me sens bien. Et vous savez quoi ? Je me sens très béni et très chanceux d’être assis ici aujourd’hui.”

Rickey a ensuite remercié ses fans et l’équipe médicale qui l’ont aidé à se rétablir.

“Je vais éteindre les feux de la rampe ce week-end dans le New Jersey”, a-t-il déclaré. “Soyez vraiment prudent et prenez soin de vous parce que ce n’est pas amusant.”

LYNYRD SKYNYRD annulé quatre de ses spectacles après Rickey testé positif au COVID-19.

Nouvelles de Medlockele diagnostic de COVID-19 de ‘s est venu juste deux semaines après un camarade LYNYRD SKYNYRD guitariste Gary Rossington subi une intervention cardiaque d’urgence.

Medlocke était le batteur d’origine dans LYNYRD SKYNYRD et a rejoint le groupe en 1996 en tant que guitariste principal et auteur-compositeur principal.