Rickie Fowler revient sur la grande scène et prend la tête à Vegas

Rickie Fowler est revenu sous les projecteurs samedi dans les contreforts au-dessus de Las Vegas avec son meilleur tour en trois ans, un 9-moins de 63 ans qui lui a donné une avance de deux coups sur Rory McIlroy avant le tour final de la Coupe CJ à Summit.

Fowler n’a pas eu une aussi bonne opportunité depuis sa dernière victoire sur le PGA Tour au Waste Management Phoenix Open 2019, et cela ne semble pas être facile au Summit Club avec tous les faibles scores qu’il a donnés.

McIlroy a commencé la ronde finale à neuf coups de l’avance, a réussi cinq oiselets consécutifs sur les neuf premiers, puis s’est occupé des trous marquants, fermant avec un fer 7 à 20 pieds pour l’aigle au 18e trou par 5 pour un 62.

Fowler, qui a plongé au 128e rang mondial, a réussi trois oiselets sur ses cinq derniers trous et était à 21 sous 195.

« Je n’y suis pas allé beaucoup ces dernières années, donc c’est bien d’être de retour dans cette position », a déclaré Fowler. « Cela a été long à venir. Cela a été une longue route, des moments difficiles. Nous n’avons pas fini. »

Neuf joueurs étaient à moins de cinq coups de l’avance, et tout est permis dans ce tournoi.

Keith Mitchell a commencé le troisième tour avec une avance de cinq coups et a réussi une paire de premiers oiselets, entrant de derrière le green sur la deuxième normale 3 et martelant un bois de 3 dans une brise légère pour mettre en place un birdie à deux putts sur le tiers par-5.

Il a suffi de deux mauvais coups pour perdre son avantage. Il est entré dans le désert sur le n°8 et a aggravé l’erreur avec un triple putt pour double bogey, et Mitchell a retrouvé le désert sur le n°9 et a fait un autre double bogey.

Mitchell a passé le reste de la journée à courir après et, dans certains cas, à essayer de ne pas perdre plus de terrain. Il a réussi un putt d’oiseau de 30 pieds sur le dernier trou pour un 73 et était à quatre coups derrière.

Il n’était pas seul dans ses combats. Jordan Spieth a joué dans le dernier groupe et a pensé qu’être à cinq lui permettrait de garder le pied sur la pédale d’accélérateur. Spieth a probablement oublié de mettre la voiture en marche. Il n’a réussi un birdie qu’au 15e trou et a dû se contenter d’un 72, lui laissant huit coups derrière.

Le score moyen de la semaine a été d’environ 68,5.

McIlroy pensait plus à son jeu qu’au terrain qu’il devait rattraper, mais cela a changé lorsque les putts ont commencé à tomber.

« Je pense que sur un parcours comme celui-ci, vous allez avoir des étirements où vous allez jouer un bon golf et frapper de bons coups et peut-être simplement ne pas percer les putts », a-t-il déclaré. « J’ai joué un tronçon de huit trous hier dans une normale égale – j’ai fait huit pars d’affilée. Puis aujourd’hui, j’ai joué neuf trous en moins de 6 et tout d’un coup, vous vous sentez un peu mieux dans votre peau. »

Il était facile de se sentir bien en jouant aux côtés d’Abraham Ancer, qui avait un 63 et était à trois coups derrière avec Adam Scott (67) et Robert Streb (65).

Quand ils ont terminé, les caddies de McIlroy et Ancer ont regardé les scores sur leurs téléphones et ont rapidement déterminé que McIlroy et Ancer avaient un score de 59.

« Nous étions neufs en arrière, tu sais ? dit Ancer. « Nous savons juste que nous devons faire un tas de birdies. Je me suis juste dit: ‘Hé, frappe le green, regarde un putt rouler et s’en nourrit. C’était agréable de voir que le groupe jouait bien. Rory frappait de beaux putts, le trou commence aussi à s’agrandir un peu. »

Fowler a fait la plupart de son travail du tee au green. Il a réussi un putt de birdie de 18 pieds au 16e par-3 pour prendre la tête, et il a eu un autre putt de birdie de cette plage au huitième trou. Surtout, il a continué à se donner des chances.

Fowler a fait des va-et-vient pour les birdies sur les normales 5 à l’avant. Il a eu trois birdies à deux putts sur les neuf derniers – les deux par 5 et un drive à 35 pieds sur le 12e par-4 accessible.

C’était du golf simple et sans stress, et il n’y a pas eu beaucoup de ça pour lui ces derniers temps. Fowler n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires de la FedEx Cup pour la première fois de sa carrière, et il avait besoin d’une exemption de sponsor pour la deuxième année consécutive pour jouer dans la CJ Cup.

Maintenant, il fait face à son plus grand test, une autre étape dans ce qu’il espère être un retour dans l’élite. À ses côtés, McIlroy, qui a déjà gagné cette année, et Ancer, qui a remporté son premier titre du PGA Tour au Championnat du monde de golf au Tennessee.