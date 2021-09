Rickie Lee Reynolds, guitariste de Black Oak Arkansas, décédé à 72 ans

Rickie Lee Reynolds, membre fondateur et guitariste du groupe de rock sudiste Black Oak Arkansas, est décédé. Reynolds est décédé dans la matinée du dimanche 4 septembre à l’âge de 72 ans, a confirmé sa fille, Amber Lee, dans un message partagé sur Facebook. Selon Lee, le célèbre guitariste est décédé après avoir fait un arrêt cardiaque. Les déclarations précédentes partagées sur Facebook par Lee indiquaient que Reynolds avait été hospitalisé en raison de COVID-19 et souffrait plus tard d’une insuffisance rénale et d’un arrêt cardiaque.

Dans une mise à jour sur la santé partagée juste un jour avant le décès de Reynolds, Lee a écrit que son père « souffrait d’insuffisance rénale » et avait « commencé la dialyse ». Cependant, elle a déclaré que “la pression artérielle de son père était tombée trop bas pour qu’ils la conservent longtemps” et qu’il “a souffert d’un arrêt cardiaque, au cours duquel ils ont pratiqué la RCR et l’ont électrocuté deux fois pour ramener son rythme cardiaque” ce matin-là. À l’époque, elle a déclaré qu’il était « fortement sous sédation et inconscient » et qu’il n’y avait « eu aucune réponse verbale ou physique viable de sa part aujourd’hui ». Elle a annoncé le décès de son père dimanche matin.

“C’est si difficile à partager, mais chacun d’entre vous représentait le monde pour lui. Malheureusement, ce matin, il a subi un autre arrêt cardiaque, dont ils n’ont pas pu le réanimer. Nous sommes tous navrés par cette perte massive, et le monde entier se sent plus froid et plus vide sans sa présence parmi nous”, a-t-elle écrit. “S’il vous plaît, prenez un moment de silence aujourd’hui pour vous souvenir de tout l’amour qu’il a donné au monde, et prenez le temps de redonner certains de ces merveilleux sentiments qu’il nous a tous donnés dans nos moments difficiles. Partagez sa grandeur avec un autre aujourd’hui, et aidez à rendre le monde meilleur, tout comme il l’a fait. Faisons briller sa lumière sur tout ce qui nous entoure. Regardez quelque chose de beau aujourd’hui et appréciez-le vraiment profondément dans votre âme. “

Reynolds a fondé Black Oak Arkansas, alors connu sous le nom de The Knowbody Else avant de décider de renommer le groupe d’après leur ville natale, avec le chanteur d’origine Ronnie Smith, les autres guitaristes Stanley Knight et Harvey Jett, le bassiste Pat Daugherty et le batteur Wayne Evans en 1963. Selon Variety , Jim Mangrum a ensuite rejoint le groupe en tant que leader du groupe après avoir décidé que Smith ferait mieux de devenir le directeur de la production scénique du groupe. Le groupe de rock sudiste a connu le succès dans les années 60 et 70 avec trois albums certifiés or et des singles à succès tels que “Up”, “Hot Rod” et “When Electricity Came to Arkansas”. Reynolds a quitté Black Oak Arkansas en 1977 avant de rejoindre le groupe en 1984 et de continuer à tourner avec eux.