Rickie Lee Reynolds, guitariste de Black Oak Arkansas, est décédé à 72 ans

Le guitariste à cordes de longue date de Black Oak Arkansas, Rickie Lee Reynolds, est décédé … TMZ a appris.

Le fils de RLR nous raconte… que son père est décédé dimanche matin dans un hôpital, où il luttait contre des complications de santé à long terme, auxquelles il a succombé. Il ajoute qu’il espère que le public gardera la mémoire, la magie et les souvenirs de Ricky près de son cœur pour toujours.

Le guitariste de Black Oak faisait partie du groupe de rock depuis sa création dans les années 1960, lorsqu’il s’est associé à Ronnie Smith (voix OG), Harvey Jett (guitare), Chevalier Stanley (guitare), Pat Daugherty (basse) et Wayne Evans (batterie) … remplaçant finalement Ron par leur célèbre leader, James Mangrum … qui est resté sur le long terme.

Ils ont rencontré beaucoup de succès dans les années 70, lorsqu’ils ont sorti des tubes tels que “Uncle Lijiah”, “Lord Have Mercy on My Soul”, “When Electricity Came to Arkansas” et plus encore. Cette dernière piste a fini par être controversée… apparemment, les chrétiens fondamentaux pensaient qu’elle contenait des messages sataniques cachés.

1973 a été encore meilleure pour eux, car ils ont sorti leurs quatrième et cinquième albums … qui ont vu des morceaux encore plus mémorables, comme “Hot Rod”, “Up”, “Gigolo” et peut-être leur chanson la plus connue, “Jim Dandy (À la rescousse)” qui était un remake de Lavern Boulanger‘s ’57 chanson.

Reynolds était avec le groupe pendant ce point culminant de leur carrière, mais est parti vers 1976 alors qu’ils terminaient les années 70. Dans les années 80, cependant, RLR est revenu avec le groupe… et ils ont produit quelques autres disques à ce moment-là, bien que James se soit brièvement éloigné à ce moment-là.

Finalement, tout le monde était de retour sur la même page et en tournée à nouveau, et au fil des décennies … différentes formations du groupe se sont formées avec les OG jouant autant que possible. BOA aurait inspiré des artistes légendaires comme Van Halen.

Reynolds avait 72 ans.

