Ricky ajoute et continue – AS.com

ORLANDO MAGIC 100 – 101 EPERONS SAN ANTONIO

Les San Antonio Spurs, une équipe dirigée par le légendaire entraîneur Gregg Popovich, ont battu de justesse le Magic à Orlando. Les Texans, qui affrontent une saison où ils auront tout très compliqué dans une Conférence Ouest très compétitive, ils l’ont emporté en Floride avec 18 points et 5 rebonds de Dejounte Murray, leur joueur et homme du futur le plus remarquable. De plus, Walker IV et Keldon Johnson ont converti respectivement 16 et 12 et ont été les meilleurs des Spurs. Dans le Magic, qui affrontera une saison de transition dans laquelle rien n’est joué. Les 20 points de Terrence Ross se sont démarqués et le double coup (de 16 points et 10 rebonds) d’une de ses promesses d’avenir, Mo Bamba.

CAVALIERS DE CLEVELAND 98 – 99 BULLS DE CHICAGO

Demar DeRozan a marqué 23 points et Alize Johnson a ajouté un double-double de 14 points et 11 rebonds qui ont aidé les Bulls à battre les Cavaliers sur la route dans un nouveau match de pré-saison. Le meneur de jeu de réserve a marqué un triple pour placer Chicago au tableau d’affichage avec une course de 98-99 et 1:20 minutes à jouer.tandis qu’Ayo Dosunmu a effectué un lay-up pour donner aux Bulls l’avantage ultime. À la suite d’un échappé des Cavaliers, Dosunmu a lancé un tir court pour le sécuriser avec 13,8 secondes à jouer. Zach Levine a ajouté 13 points en tant que troisième meilleur marqueur des Bulls parfaits de pré-saison (3-0). Lauri Markkanen a marqué 18 points en tant que leader des Cavaliers, tandis que le centre recrue Evan Mobley a atteint 15 points. Un autre grand joueur des Cavaliers, Jarrett Allen a récolté 12 points après avoir marqué 6 des 8 tirs sur le terrain, pris 8 rebonds et récupéré 3 balles.. Alors que le meneur espagnol Ricky Rubio a débuté pour la première fois en tant que titulaire avec sa nouvelle équipe de Cavaliers et a contribué neuf points, bien qu’il n’ait pas eu sa meilleure inspiration pour marquer. Rubio a joué 17 minutes au cours desquelles il a marqué 4 des 13 tirs sur le terrain, raté une triple tentative, frappé 1 sur 1 depuis la ligne du personnel. De plus, Ricky a distribué 9 passes décisives.

MILWAUKEE BUCKS 130 – 110 OKLAHOMA CITY THUNDER

Giannis Antetokounmpo a marqué 8 points en 17 minutes lors de ses débuts en pré-saison en tant que champion en titre de la NBA Milwaukee Bucks, qui comptait huit joueurs avec des chiffres à deux chiffres lors de la victoire sur le Thunder. Les Bucks surveillent Antetokounmpo, qui a hypertendu son genou gauche lors de la finale de la Conférence Est. mais il est revenu pour les finales NBA. Antetokounmpo a été nommé MVP de la finale après avoir mené les Bucks au titre en six rounds contre les Suns. « Ça fait du bien. Je ne vais pas mentir. Ça fait du bien de faire partie de l’équipe, il suffit de sortir, de monter et descendre, de faire quelques jeux, d’être juste proche de l’équipe, d’être ici à Fiserv », a déclaré Antetokounmpo, qui a mentionné à plusieurs reprises qu’il se sentait « rouillé ». Lorsqu’on lui a demandé où il se sentait rouillé, il a souligné que « Partout. Mes jambes, mon dos, mes mains. Mais ça va. j’y reviens de mon mieux« Les Bucks ont marqué 48 points au premier quart et 81 en première mi-temps. Khris Middleton (14 points) et Jrue Holiday (11 points) ont également fait leurs débuts en pré-saison avec les Bucks. » Tout le monde était motivé. Tout le monde était prêt à se battre et à jouer le jeu », a souligné Antetokounmpo. Jordan Nwora a mené les réserves des Bucks en marquant 14 points, tout comme Elijah Bryant est sorti du banc. Luguentz Dort a marqué 19 points en tant que leader du Thunder qui a perdu 0-2 jusqu’à présent cette pré-saison. Gabriel Deck n’a pas joué comme une décision de l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault.

LAKERS DE LOS ANGELES 94 – 123 SOLEILS DE PHOENIX

