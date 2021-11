Ricky apporte son expérience à une nouvelle victoire pour les Cleveland Cavaliers

Ricky Rubio continue d’être un élément essentiel du succès de Les Cavaliers de Cleveland cette saison et a contribué 5 points et 9 passes décisives sur le banc dans la victoire de l’Ohio sur les Pistons de Detroit, 98-78. Ce fut un jeu placide pour une franchise en construction qui pourrait accélérer le processus grâce à la grande performance de ses meilleures pièces, avec Darius Garland et Evan Mobley comme grands leaders de ce nouveau triomphe.

