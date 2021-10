Ricky contre le monde – AS.com

Ricky Rubio ne se soucie pas de s’ennuyer à Salt Lake City, d’avoir froid au Minnesota ou de devoir vivre dans l’Ohio. Tout ce qu’ils lui lancent semble peu à la base espagnole, avec une capacité innée de souffrance et d’évolution, physique et mentale, absolument méritoire. Tout au long de sa carrière, Ricky a toujours été accueilli avec une certaine méfiance ; d’abord à cause de sa jeunesse, ensuite à cause de son manque de développement et ensuite, bien sûr, à cause de certains aspects de son jeu. Cependant, le meneur de jeu a oublié l’extérieur pour se faire, apprendre le plus possible de ses entraîneurs (le premier qu’il a eu en NBA était Rick Adelman, œil) et s’adapter aux nouveaux temps d’aujourd’hui, avec 31 ans à peine tournés. (fait le 21) l’un des joueurs les plus respectés dans une compétition qui n’attend personne, mais il valorise comme nul autre le professionnalisme qu’un joueur passé d’interpellé à diriger les Cavaliers avec un MVP de la Coupe du monde (celui de 2019, reçu par Kobe Bryant) révèle dans ses vitrines.

Actuellement, Ricky joue n’importe où, laisse à peine à la presse sa colère d’être échangé (c’est arrivé après les Suns, mais cela ne s’est pas répété avec la même intensité) et s’adapte à l’environnement en étant conscient de son rôle à tout moment. Et vous devez garder une chose à l’esprit : même après avoir atterri sur l’un des marchés les plus petits et les plus détestés par les agents libres de la NBA, le projet dans lequel il se trouve est totalement et radicalement meilleur que celui des Timberwolves boiteux, sans but aucune direction. Avec des bases qui, dans l’Ohio, ont mis du temps à s’installer et une graine qui n’a pas encore fleuri, la franchise de Cleveland semble enfin donner, sort du monde souterrain et dans la lumière sans ombre allongée par LeBron James. Quelque chose dont ils ont été incapables tout au long du 21e siècle et qui a été mis en évidence les deux fois où le roi a dit au revoir à Akron pour tenter sa chance ailleurs. ET, La Décision en marge, les Cavs commencent à ressembler à une équipe de basket. Qu’ils atteignent ou non les playoffs cette année, quelque chose qui semble très compliqué.

Pour l’instant, les Cavs arrachent leur première victoire après s’être inclinés face aux émergents Grizzlies et aux prometteurs Hornets, lors de deux matchs où ils n’ont pas eu de chance, mais ils ont montré une bonne image. L’espoir ne vit pas et les bons sentiments devaient se traduire en victoire, surtout avant d’entamer un parcours à travers la Conférence Ouest qui comprend les Nuggets, les Clippers, les Lakers et les Suns. Commencer un tel malheur sans lâcher le casier était inquiétant, donc la victoire est un soulagement pour ce qui s’en vient, qui peut être affronté d’une autre manière (bien qu’il n’y ait pas beaucoup de façons d’y faire face) en attendant des temps meilleurs (sur le calendrier, bien sûr). Le temps viendra de lutter contre des rivaux plus petits, des confrontations directes dans lesquelles des victoires peuvent s’ajouter tandis que les jeunes grandissent et que JB Bickerstaff continue de s’installer sur un banc envie celui qui déjà l’année dernière transmettait de très bons sentiments. Le reste viendra quand il le faudra. Si ça vient, bien sûr. Le chemin, pour le moment, est le bon.

Contre les Hawks, Ricky a offert ce que l’on peut considérer sans équivoque comme une exhibition : 23 points, 6 rebonds et 8 passes décisives en entrée, dans un match au cours duquel il a profité de 35 minutes de jeu. La série de lancers a également été formidable, avec 9 sur 15 en placement et 3 sur 7 en triple.. Et avec seulement 3 défaites. Autrement dit, un grand match du meneur de jeu, qui a bien commencé le parcours et mène sagement un groupe soudé qui regarde le meneur de jeu. L’ensemble du quintette des Cavs a dépassé les dix points, Jarret Allen a ajouté un double-double (11+14) Markkanen a été mauvais au tir (3 sur 15, avec 1 sur 6 en triple) mais bon en défense, Okoro continue de montrer son capacités et Kevin Love a marqué 12 points sur le banc, laissant des traces de son talent bien connu et précisant qu’il est toujours en vie et que pour quelque chose, en plus de son passé, il est le dernier bastion de cette équipe qui a remporté le ring en 2016. Le plus petit marché, le plus gros prix.

Et les Faucons ? Un peu de tout et beaucoup de rien. Trae Young n’était pas le problème, mais c’était loin d’être la solution et il est resté à 24 points et 7 passes décisives, avec 8 sur 22 en placement et 1 sur 6 en triple. surpassé par Ricky en attaque et en défense et dans une performance avec quelques évanouissements, dépourvu de connotations épiques et avec le sentiment d’être ailleurs. Capela atrapó 14 rebotes y Collins 12, pero los Hawks vivieron de las segundas oportunidades hasta que los Cavs cerraron esa opción en un tercer cuarto que rompió el partido: 31-17 para los locales, que se dedicaron a administrar la ventaja durante el resto de la nuit. L’équipe ressuscitée de Nate McMillan, qui a atteint la finale Est l’année dernière, n’a tiré que 38% du terrain et n’a réussi que 10 tirs à 3 points sur 34 tentatives. Une très mauvaise performance face à un rival emmené par Ricky Rubio, touché d’une baguette. Un homme qui se bat contre les circonstances et qui, parfois, semble seul face au danger. Au monde. Mais cela répond toujours, toujours, toujours. Et c’est, et nul autre, sa plus grande force.