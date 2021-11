Ricky, d’enfant prodige à tuteur : « Il a l’intelligence d’un sage »

Ricky Rubio affronte sa 11e saison en NBA avec 31 ans. Une vie dans une Ligue qui dévore les carrières sans aucun état d’âme : le séjour moyen pour un joueur est de 4,5 saisons. Une voracité dont personne n’est à l’abri, pas des stars européennes ou numéro un au repêchage. La NBA est une jungle dans laquelle l’international espagnol a réussi à survivre en s’adaptant à la fois à son environnement et à l’évolution du jeu et de ses compétences.

Car le meneur n’est pas le même gamin précoce qui a débarqué en tant que rock star au Minnesota alors qu’il n’avait que 20 ans en provenance de Barcelone. Ricky n’est plus le joueur des temps forts de la nuit oui et de la nuit aussi (même s’il parvient toujours à se faufiler dans certaines vidéos au rythme rapide), est un joueur plus mature, plus stable, avec une connaissance surdéveloppée du jeu, des espaces et du temps. Honoré dans les championnats internationaux avec le MVP de la dernière Coupe du Monde et dans le meilleur quintette des Jeux Olympiques en tant que capitaine de l’équipe nationale.

Et très, très respecté au sein de la NBA, même si depuis l’Espagne ses déplacements d’une franchise à l’autre sont perçus comme un affront à sa silhouette. Cependant, les organisations voient Rubio comme un mentor, un organisateur de vestiaires et non pas à cause de sa fermeté avec le reste de ses pairs, mais à cause de sa main de mentor auprès des jeunes : dans l’Utah, Donovan Mitchell; à Phoenix, Devin Booker et Deandre Ayton ; dans le Minnesota, Anthony Edwards. Aucun n’a de gros mots pour lui. Il n’y a que des éloges.

« Ricky est un meneur de jeu de départ en NBA. Cela ne fait aucun doute. Il est au sommet des bases de cette Ligue. Il a le QI d’un sage. A la concentration d’un maître dans le match. Il a une personnalité attrayante avec laquelle les gens veulent jouer. Cela rendra cette équipe meilleure. Partout où il va, les gens jouent mieux. Si vous voulez l’appeler remplaçant, je l’appelle un autre partant », a déclaré JB Bickerstaff, son entraîneur aux Cleveland Cavaliers, au média Cleveland.com.

Une superstar internationale

Les Cavs sont la quatrième équipe de Ricky en seulement trois ans. Depuis qu’il a quitté l’Utah à l’été 2019 en tant qu’agent libre, il est passé par les Phoenix Suns et les Minnesota Timberwolves avant d’atterrir cet été dans l’Ohio. Entre l’Arizona et les Wolves, l’Espagnol a fait un petit pas à Oklahoma City dans le cadre du transfert de Chris Paul d’OKC à Phoenix.

« Nous le considérons comme une superstar internationale. Ricky est vraiment important pour nous dans la façon dont nous allons faire un pas en avant », a déclaré Koby Altman, directeur général de certains Cavs qui veulent refaire surface après le départ de LeBron James en 2018 après avoir disputé quatre finales et remporté la première. pour la franchise.

Et comment redevenir génial ? Avec un noyau de jeunesse plein d’espoir. Cleveland met un très jeune quintette sur la bonne voie à chaque match, avec Garland (22 ans) et Sexton (23 ans) à la barre, et Allen (23 ans) et Mobley (20 ans pour la prochaine recrue de l’année) dans la région. Seul Markkanen, avant d’entrer dans les protocoles pour COVID, en a atteint 24. Sans le Finlandais, c’est Dean Wade qui a pris le témoin à 25 ans. Et Rubio entre dans la deuxième unité. Du banc à 27,9 minutes en moyenne sur la piste. Inspirez confiance et mettez de l’ordre dans l’équipe révélation de la saison avec une fiche de 7-4.

« Nous espérons que Ricky est le Ricky de l’équipe nationale espagnole. Il joue à un niveau élevé et avec une foi extrême. Il s’est préparé physiquement et mentalement pour la meilleure année de sa carrière. Nous voulons lui donner l’opportunité de le faire car mieux il joue, plus il nous aidera et meilleure sera notre équipe », a poursuivi Bickerstaff. «Nous nous attendons à ce qu’il dirige. Nous nous attendons à ce qu’il soit agressif en attaque et fasse les bons jeux comme il le fait. Ensuite, en défense, qu’il communique, qu’il soit aux bons endroits et qu’il nous aide aussi à cette fin. Nous savons qui est Ricky. Nous n’essayons pas de le changer : nous voulons qu’il joue avec cette liberté et soit la meilleure version de lui-même”.

Aime le jeu

« Il est maintenant un vétéran de 10 ans. Un gars qui a beaucoup grandi, qui a eu un impact partout où il est passé. Il n’arrêtait pas de s’améliorer, il a passé un été incroyable. Sa présence dans cette équipe, surtout avec les jeunes gardes, est énorme. C’est un professionnel accompli. C’est un gars qui aime le jeu et la façon dont il se produit est contagieuse. Avoir Ricky ne pourrait pas être mieux pour nous », déclare Kevin Love, qui sait très bien ce que c’est que de se nourrir de Rubio : au Minnesota, ils ont formé un couple explosif avant que l’attaquant ne débarque dans l’Ohio avec LeBron et Irving.

Impact sur le jeu

«Ça nous organise. Il est très doué pour remettre les gens à leur place et conduire le ballon là où il devrait être. Ricky nous a été d’une grande aide. Entrez-y et ayez un impact énorme sur le jeu immédiatement. Sa présence là-bas, il n’a même pas besoin de marquer ou de toucher le ballon, il doit juste être là-bas pour mettre les gens dans la bonne position », a loué Garland, l’une des grandes stars précoces de la franchise.

Bickerstaff a noté : «C’est contagieux. C’est pourquoi les garçons courent. C’est pourquoi les gars ont coupé. Ils savent qu’il va leur livrer le ballon. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Il est l’un des meilleurs de la NBA, jetant le ballon vers l’avant et aidant ses coéquipiers à faire des paniers faciles. Il est l’un des meilleurs de la Ligue pour lire la défense et trouver les coupes de ses coéquipiers. Quand on a le ballon entre les mains, tout le monde est une menace ». Il s’agit de Ricky Rubio, le génie d’El Masnou, dont les 13,7 points par match sont le maximum de sa carrière. Ses 37 buts contre les Knicks de New York ce matin montrent comment il voit la jante. Comment vous appréciez. Toujours enregistrer dans la Ligue. L’espagnol est dans un grand moment