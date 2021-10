Ricky dirige, Evan Mobley fait peur

Les Cavaliers ont encore gagné. Et un début de saison difficile est de 3-2, avec trois victoires consécutives contre Eye, Hawks, Nuggets et Clippers. Rien de moins. A LA, où ils affrontent des Lakers blessés demain, ils ont battu un Clippers paresseux, aucune réponse en attaque, avec un score des autres temps : 79-92.

Et cela a du sens car les Cavs ressemblent à une équipe d’un autre temps. Ils jouent avec deux petits gardiens, le brillant Darius Garland et l’électrique Collin Sexton, et avec trois géants : Lauri markkanen, Jarrett Allen et le fabuleux Evan Mobley, numéro 3 de la dernière draft et un pivot avec l’odeur absolue d’une superstar. C’est un quintette dans lequel seul Markkanen (24) a plus de 23 ans. Et en contraste dans cette NBA d’espaces, de circulation, de réaction rapide et de tir à trois. Un quintette géant, avec un avant de puissance en avant et deux autres centres à l’intérieur, blindés… et ça marche. Parfois, il est difficile d’imaginer comment, même avec elle devant vous. Mais ça marche. Échappement rivaux. Les Cavs en sont à ce point où ce sont eux qui forcent l’adversaire à réagir, à s’adapter. Et à partir de là, ils obtiennent des avantages. Peut-être qu’au fil des semaines ils saisiront le point, ça passera sûrement, mais les voilà : avec un excellent travail de JB Bickerstaff, un entraîneur dont on devrait davantage parler.

Paul George l’a dit après avoir signé 0/8 sur 3 pour un total frustrant de 12 points (6/20 au total de tirs): Vous dépassez un géant et un autre apparaît, vous ne trouvez jamais un chemin propre vers le cerceau. Les Cavs ont remporté la bataille de rebond 36-57. Mais même lorsque les Clippers ont attrapé des rejets offensifs, ils ont trouvé des mains partout: 1/9 de seconde, 3-19 au total dans cette section, clé dans un match avec de nombreux ratés. Contrairement au style ? Et tant pis : les Cavs ont gagné avec 92 points, envoyés jusqu’à 15 en première mi-temps où ils n’ont marqué que 47 (40-47) et ils ont ajouté trois triples, rien de plus. 2/3 pour Garland, 1/17 pour les autres (Kevin Love l’a mis). Mais ils l’ont emporté : 16 points et 6 passes décisives de Garland, un très beau meneur de jeu, 26 et 7 rebonds de Sexton et 12 + 10 de l’exceptionnel Mobley (déjà à un niveau terrifiant en défense : il a 20 ans).

Et deux vétérans très précieux pour mettre de la colle, pour tout coudre : Kevin Love redevient un gamer (10 + 10, des moments d’énergie) et Ricky Rubio continue à un excellent niveau. De nouveau du banc après le retour de Garland mais décisif, essentiel, en tant que manager, en tant que fil conducteur. L’Espagnol a récolté 15 points et 3 passes décisives, mais il a fait bien plus que cela. Il a inscrit deux paniers brillants au quatrième quart-temps pour mettre KO les Clippers, qui tentaient de réagir : 68-78. À ce moment-là, à dix minutes de la fin, Ricky avait plus de points que l’ensemble du banc rival (13).

Les Clippers sont 1-3. Mauvais, franchement mauvais. Dans les premiers matchs, ils ont gaspillé un flot de points de George, dans ce ils ont raté une bonne journée en défense, dans un match très physique, avec une nuit désastreuse en attaque, aveuglé par l’océan d’armes des Cavs. Reggie Jackson et Batum ont marqué sans continuité pour une équipe qui s’est rapprochée 35% en tirs, 22% en triples et 61% de la ligne du personnel. Horrible. Et qu’il a tiré 30 fois dans son histoire au moins 40 triples… mais jamais aussi mauvais que dans ce match (9/41). Anémiques à l’extérieur et surpassés à l’intérieur, les Clippers semblaient essentiellement un groupe médiocre. Tout le contraire des heureux Cavs, qui ont une fiche de 3-2, ont remporté trois matchs de suite et ont maintenant des visites aux Lakers et aux Suns, deux géants touchés. Mais pour les géants, bien sûr, les Cavs…