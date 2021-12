Ricky domine et les Cavs ajoutent

LOS ANGELES CLIPPERS 106 – 104 ORLANDO MAGIC

Les Clippers ont gagné dans un match serré contre le Magic grâce aux 2 derniers points de Reggie Jackson, qui ont définitivement fait pencher la balance. Le meneur a marqué 25 points et était le leader de son équipe, qui n’avait ni Paul George ni Nicolas Batum. Luke Kennard avait 23 points. Serge Ibaka n’a pas joué bien qu’il se soit remis de sa blessure. Les Clippers sont cinquièmes de la Conférence Ouest avec une fiche de 15-12, juste devant les Lakers. Cole Anthony (23 points) et Terrence Ross (22) étaient les meilleurs joueurs du Magic.

WASHINGTON WIZARDS 98 – 123 UTAH JAZZ

Le Jazz a battu les Wizards à Washington 98-123. Il s’agit de la septième victoire consécutive de l’équipe de l’Utah et la place en troisième position de la Conférence Ouest, derrière Warrios et Suns, avec 19 victoires et 7 défaites. Donovan Mitchell a marqué 28 points, Rudy Gobert a récolté 20 points et 11 rebonds et jusqu’à six joueurs de l’équipe à l’extérieur ont dépassé les deux chiffres. Chez les Wizards, qui commencent à faiblir après avoir été l’une des équipes révélations de la saison, Bradley Beao s’est démarqué avec 21 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. En outre, Daniel Gafford a récolté 14 points et 11 rebonds, mais l’équipe de la capitale des États-Unis a perdu 12 ballons et n’a pas pu faire face à l’assaut de l’attaque du Jazz.

CAVALIERS DE CLEVELAND 117 – 103 ROIS DE SACRAMENTO

Les Cavaliers ont accumulé samedi soir leur troisième victoire consécutive en battant les Kings 117-103 dans un match où la performance dans les dernières minutes du meneur espagnol Ricky Rubio a été décisive pour assurer la victoire de Cleveland. Rubio a joué les 8 dernières minutes du match, después de que los Kings acortasen peligrosamente las distancias tras un parcial de 2-12, y además de tranquilizar a sus compañeros sobre la cancha cuando parecía que el partido de les escapaba de las manos fue el autor de dos triples decisivos en los 2 últimos minutes. Avec ces deux triples, Rubio a marqué un total de 15 points, en plus d’obtenir 2 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions en 26 minutes de jeu. Sept joueurs des Cavaliers, une équipe totale qui fait preuve d’une grande complicité entre toutes ses lignes, ils ont terminé le match avec plus de 10 points à leur actif et trois d’entre eux avec double-double. Darius Garland a récolté 16 points, 13 passes décisives, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 bloc tandis que les deux grands hommes, Jarrett Allen et Evan Mobley, ont également accumulé des doubles-doubles. Allen a réalisé son 100e double-double en carrière avec 19 points, 11 rebonds, 1 aide, 2 interceptions et 3 contres, tandis que la recrue Mobley a réussi son double-double avec 15 points, 15 rebonds, 2 passes et 1 contre. Le meilleur buteur des Cavs était l’attaquant Isaac Okoro, avec 20 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. tandis que le joueur le plus remarquable pour les Kings et le meilleur buteur du match était le garde Buddy Hield qui, après avoir commencé le match sur le banc, avait 21 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 2 blocs.

MIAMI HEAT 118 – 92 CHICAGO BULLS

Duncan Robinson a marqué un sommet de la saison de 26 points et Kyle Lowry a ajouté 14 passes décisives pour mener le Heat à la victoire contre les Bulls. Zach LaVine de Chicago a marqué un sommet de 33 points, tirant 11 sur 20 sur le terrain., dont 7 sur 11 en triple. Lowry a marqué 16 points sur 6 tirs sur 10, dont 4 sur 5 de 3 points et a distribué 12 passes décisives en première mi-temps, en plus de terminer le match avec seulement 2 défaites. Dewayne Dedmon, titulaire du blessé Bam Adebayo, a réalisé un double-double de 20 points et 12 rebonds. Outre Adebayo, Miami est toujours sans Jimmy Butler. Chicago a joué malgré le fait que sept de ses joueurs suivaient les protocoles COVID, dont Ayo Dosunmu et Stanley Johnson., qui ont été ajoutés à l’alignement juste avant le match de samedi. Ils ont été rejoints par la star des Bulls DeMar DeRozan et quatre autres joueurs de Chicago sur la liste COVID. Les Bulls ont cependant récupéré Alex Caruso, qui a commencé et a marqué 6 points en 27 minutes.

MEMPHIS GRIZZLIES 113 – 106 FUSÉES HOUSTON

Dillon Brooks a marqué un sommet de 25 points et Desmond Bane en a ajouté 19 autres. pour les Grizzlies de battre les Rockets pour leur septième victoire au cours des huit derniers matchsTout cela depuis que Ja Morant a été blessé. Les Grizzlies, avec une fiche de 16-11, se classent au quatrième rang de la Conférence Ouest derrière les Suns, Warriors et Jazz. Le meilleur joueur des Rockets était Christian Wood, avec 22 points et 11 rebonds.

PHILADELPHIA SIXERS 102 – 93 GOLDEN STATE WARRIORS

Le curry n’a plus de record. Consultez la chronique ici.

SAN ANTONIO SPURS 112 – 127 DENVER PÉPITES

Les Nuggets ont battu les Spurs de San Antonio par 112-127 grâce à la performance de Nikola Jokic, qui a obtenu un nouveau double-double avec 35 points, 17 rebonds et 8 passes décisives plus 3 prises. La base argentine des Nuggets, Facundo Campazzo, a joué 29 minutes et marqué 8 points, en plus d’avoir capté 2 rebonds et distribué 8 passes décisives. Avec la victoire de samedi, les Nuggets dépassent les Dallas Mavericks de Luka Doncic pour se classer septième de la Conférence Ouest, une victoire des Lakers de Los Angeles.