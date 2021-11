Ricky est laissé seul à cause du fléau des blessures à Cleveland

Cleveland aime à nouveau le basket. Quelque chose qui semblait hautement improbable à court terme après le deuxième au revoir de LeBron James à l’été 2018 après quatre finales d’affilée et le premier anneau de l’histoire de la franchise. À partir de ce moment-là, les Cavs ont chuté. C’était logique. Le projet avait explosé et il était temps de le reconstruire. Le bilan des trois années après le départ du roi était de 60 victoires et 159 défaites.

Un scénario complètement différent de la première section de ce cours. Les Cavaliers ont remporté 9 matchs impossibles sur les 15 auxquels ils ont joué. Ils sont dans les positions directes pour les séries éliminatoires dans une Conférence Est très comprimée, la plus disputée des dernières décennies au cours de laquelle un revers peut vous amener aux play-in et plus d’un à éviter de jouer les séries éliminatoires.

Le rôle de Ricky Rubio

Ricky Rubio a beaucoup à voir avec le grand moment dans l’Ohio. L’international espagnol, 31 ans et à sa 11e saison en NBA, a retrouvé le sourire sur un court NBA après avoir cumulé quatre transferts en seulement deux ans et a retrouvé le sourire d’un passe-temps qui apprécie sa direction et son je pose sur le court, et avec son rôle de chef d’une portée passionnante, dirigée par Darius Garland et Evan Mobley, respectivement numéro 5 du repêchage 2019 et 3 du dernier. Et avec un style de jeu inimaginable dans cette NBA : le Tall Ball, avec trois joueurs de 7 pieds ensemble. Les susmentionnés Mobley (2.13), Jarrett Allen (2.11) et Lauri Markkanen (2.13).

De nombreuses blessures

Cependant, la joie ne dure pas longtemps dans la maison du pauvre, comme on dit, et Cleveland va avoir de sérieux problèmes lors des prochains matchs en raison de l’accumulation de blessures. Au total, six, dont cinq d’une importance vitale : les trois tours à la fin du paragraphe précédent, Collin Sexton et Kevin Love ainsi que Lamar Stevens. La seule bonne nouvelle dans le noir est que Love peut faire ses débuts cette saison contre les Brooklyn Nets jeudi.

La partie médicale est la suivante. Mobley, le dernier à tomber et le meilleur candidat recrue de l’année, sera absent pendant quatre à six semaines d’une tension musculaire dans son coude droit. Jarrett Allen est malade et on ne sait pas quand il reviendra. De leur côté, Markkanen et Love sont sous protocoles COVID. Sexton a une déchirure du ménisque gauche et est absent indéfiniment, et Stevens se fait une entorse à la cheville droite.

Calendrier

Une accumulation de problèmes avec un planning très serré à venir : deux fois Brooklyn, Golden State et Phoenix sont les quatre prochains matchs auxquels Ricky devra faire face sans, sûrement, une grande partie de sa garde prétorienne.