Ricky et Cavs font transpirer les Nets de Kevin Durant

Les Cleveland Cavaliers sont au pire de la saison. Il est tombé ce matin à domicile contre Brookyln Nets (112-117) et a ajouté sa quatrième défaite consécutive. Douloureux, mais logique à cause du potentiel de son rival. Identique aux précédents. Le premier était contre les Boston Celtics, qui après un début de saison plutôt alarmant, ont repris un certain rythme compétitif, tandis que les deux suivants étaient contre ces mêmes Nets et Golden State Warriors, deux des grands candidats pour le ring.

La perte à Rocket Mortgage FieldHouse ce soir a été particulièrement douloureuse. Les Cavs ont tweeté tous les Nets jusqu’aux deux dernières minutes qui a tiré une énorme version de Kevin Durant (27 points, 6 rebonds et 9 passes) pour vaincre un adversaire qui l’a poussé à la limite, qui a dominé le tableau d’affichage pendant presque tout les trois premiers quarts et cela dans la dernière période, avec 3 : 31 à gauche, il menait trois (105-102) grâce à une gigantesque guirlande de Darius : le meneur a tiré jusqu’à 24 points et 11 passes décisives. Durant, avec 8 des 15 derniers de Brooklyn, a finalement éliminé les Cavaliers.

Nash fait l’éloge

Cleveland a fait suer les Nets. Et Steve Nash, le coach de la Grosse Pomme, n’a eu d’autre choix que de faire l’éloge de son rival : « C’est un groupe très volontaire et désintéressé ». Garland a également reçu les compliments de l’un des grands meneurs de l’histoire de la NBA : « Il est extrêmement complet. Il y a de l’intelligence dans sa façon de jouer. »

Les habitants ont noté l’absence d’Evan Mobley. Le 3 du dernier repêchage ne reviendra sur les courts qu’en décembre en raison d’une tension musculaire au coude droit. Sans lui, Lauri Markkanen a multiplié et terminé avec 22 points et Jarrett Allen, avec 20 et 15 rebonds. Ricky Rubio, quant à lui, a bien performé : 16 points, 7 sacs et 5 passes décisives.