« Ricky et moi avons un secret… »

Dans les Cleveland Cavaliers, au moins jusqu’à ce que les effets de la pandémie se fassent également sentir sur l’équipe de l’Ohio, c’était à peu près toutes de bonnes nouvelles. L’équipe est l’une des meilleures – et des plus drôles – de toute la NBA. JB Bickertaff aspire à être Coach of the Year, Evan Mobley se dirige comme un coup vers le Rookie of the Year et a toutes les traces de former avec le meneur Darius Garland une paire exceptionnelle qui dirige l’équipe depuis des années. Et en plus s’ils fonctionnent si bien Jarrett Allen, qui a de nombreux bulletins de vote pour être all star en février, et Lauri Markkanen, qui est arrivé après une expérience décevante dans les Bulls et a trouvé sa place dans l’Ohio d’une étrange manière : servant d’attaquant dans une zone avant formidable, la même balle qu’il forme avec Allen et Mobley.

Un autre élément essentiel du succès des Cavs est la contribution de vétérans comme Ricky Rubio et Kevin Love, qui sont à un niveau extraordinaire et pleinement engagés avec le projet alors qu’au début du cours ils semblaient candidats pour partir, au plus tard, à la prochaine clôture du marché d’hiver. Un autre de ces anciens combattants est déjà Cedi Osman, l’attaquant turc de 26 ans qui fait partie de la franchise depuis 2017, date à laquelle il a fait le saut en NBA depuis Efes. Osman est également à un niveau élevé, avec un rôle plus clair en tant que joueur de rotation, dans un bon moment en tant que défenseur et profitant de tout ce que Garland et Ricky génèrent en attaque, avec une visée dans les triples libérés et beaucoup de mobilité sans le Balle.

L’homme d’Ohrid a parlé à Bally Sports Cleveland de sa relation exceptionnelle sur et en dehors du terrain avec Ricky : « Nous avons une excellente chimie. Je me souviens qu’il m’a dit « nous avons un secret », alors restons-en là. C’est un excellent meneur de jeu, il est toujours agréable de jouer avec lui. Si vous êtes libéré, il vous trouvera, il vous assistera. On n’a qu’à se déplacer sur la piste et c’est lui qui gère la possession”.

Osman joue 22 minutes par nuit et en moyenne 11,4 points, 2,6 rebonds et 41 % sur les triples, de loin les meilleures données de sa carrière NBA et l’une des clés de sa grande performance : « Cedi et moi sommes de très bons amis. Nous sommes européens, et c’est pourquoi nous avons nos secrets. Il peut frapper des coups, et j’aime jouer avec des gars comme ça car je sais les trouver dans de bonnes positions. Il bouge très bien sans ballon », confie Ricky à propos de son excellente relation avec Osman dans ces surprenants Cavaliers qui mettent tout en œuvre à l’Est.