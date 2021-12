Ricky Evans copie la célébration emblématique « Siuuu » de Cristiano Ronaldo pour célébrer la victoire au premier tour du championnat du monde de fléchettes PDC

Les fans auraient pu se tromper en pensant que Cristiano Ronaldo a pris des fléchettes après sa célébration emblématique au Championnat du monde PDC.

Mais ne craignez pas les supporters de Manchester United et du Portugal, Ronaldo est toujours aussi attaché à son football.

Ricky Evans ne saute peut-être pas comme Ronaldo, mais la célébration était d’une excellente valeur comique

Ricky Evans a fait le «Siuuu», dont la célébration de sa victoire sur Anjit Kumar au premier tour a laissé les fans d’Alexandra Palace dans des points de suture.

Mais qui a fait mieux ?! Regardez la vidéo ci-dessous et décidez par vous-même.

Evans avec un sourire ironique alors qu’il fait le travail contre Kumar

Il félicite son adversaire

Evans fait ensuite monter la foule en liesse alors que Chase the Sun de Planet Funk éclate

Tu sais quelle heure il est quand le doigt commence à tourner

Evans ou Ronaldo ? Je ne peux pas faire la différence personnellement…

La nation est devenue obsédée par la célébration de Ronaldo depuis son retour en Premier League, avec les fans de Man United, les joueurs de l’opposition et les fans qui s’y mettent tous.

Mais le saut emblématique existe depuis un certain temps et remonte à ses jours au Real Madrid.

Discutant de l’origine de la célébration en 2019, il a déclaré : » J’ai commencé à dire ‘si’, c’est comme ‘oui’, quand j’étais au Real Madrid.

«Quand nous gagnons, tout le monde disait ‘siiiiii’ et j’ai donc commencé à le dire. Je ne sais pas pourquoi, c’était naturel.

La célébration est devenue quelque chose que tout le monde aime faire. Ne faites pas semblant de ne pas l’avoir essayé !

« J’étais aux États-Unis et nous avons joué contre Chelsea [in 2013] et je ne sais pas d’où ça vient, la fête.

«Je viens de marquer le but et il vient de sortir. C’était juste naturel, pour être honnête. Depuis ça, j’ai commencé à le faire plus souvent et j’ai l’impression que les supporters et les fans le voient et ils sont comme ‘Cristiano, siiiiiiuuuu’.

« Je me dis ‘wow ! Les gens se souviennent de moi à cause de ça !’ Donc c’est bien, et je vais continuer à faire comme ça.

Eh bien, Cristiano, vous et tous les autres avez une autre raison d’écouter talkSPORT étant donné qu’Evans et le championnat du monde seront en direct sur talkSPORT tout au long de Noël, alors restez à l’écoute pour savoir s’il continue à faire le « Siuuu ».

