Ricky, fiancé aux Cavaliers

01/01/2022 à 19:12 CET

Ricky Rubio sera intervenu aux États-Unis et Il entend suivre de près son équipe malgré sa grave blessure au genou gauche après s’être déchiré le LCA au genou gauche contre les Pélicans.

L’entraîneur de l’équipe, Bickerstaff a parlé avec le joueur et a confirmé sa volonté de continuer avec les Cavaliers pour continuer à soutenir ses coéquipiers même si je ne peux pas être sur la piste, où jusqu’à présent, il avait été un joueur décisif dans la séquence chaude de la franchise (20-14).

Mais la réalité est que ce ne sera plus cette saison et c’est pourquoi veut devenir une sorte d’inspiration pour ses pairs, dans la lutte pour entrer dans les play-offs NBA. Et ces envies d’être déjà proches de l’équipe les a rencontrés le soir du Nouvel An où les Cavaliers ont accueilli les Hawks d’Atlanta.

Acclamé par son passe-temps

Rubio, derrière le banc des Cavs, a été applaudi par les 17 745 personnes qui ont assisté à la Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland. Ses coéquipiers ont également remercié la base d’El Masnou d’avoir fait une apparition au stade pour soutenir l’équipe.

Votre meilleur ami dans l’équipe, Kevin Love a déclaré après le match qu’il était « incroyable » de voir Rubio derrière le banc des Cavs. et a reconnu que l’équipe de Cleveland ne s’était pas encore remise du coup qui a causé la blessure d’un joueur qui a été la clé pour faire des Cavaliers l’équipe révélation de la NBA.

Mais le soutien moral apporté par Rubio n’a pas empêché les Cavaliers de perdre. contre les Hawks 118-121, la troisième défaite consécutive depuis qu’il s’est blessé mardi. Sans les deux gardes – Darius Garland est toujours confiné – les Cavs ont du mal.

Rondo, solution d’urgence

La franchise a réagi rapidement, et au fur et à mesure que ESPN progressait, les Cavaliers ont conclu un accord avec les Lakers de Los Angeles pour l’arrivée du vétéran Rajon Rondo en échange de l’envoi de Denzel Valentine dans l’équipe de Los Angeles.

Rondo, qui a donné le feu vert au transfert en raison de la possibilité d’avoir un rôle préférentiel dans les Cavaliers, C’est dans les protocoles covid19 donc vous ne pourrez pas jouer tout de suite avec votre nouvelle équipe.

Essayer de faire oublier le meilleur de Ricky Rubio sera difficile, mais Les Cavaliers espèrent que sa contribution leur permettra de rester dans la lutte pour des places en play-offs qui semblaient bien sur la bonne voie avec le meilleur Rubio.