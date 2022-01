Ricky Gervais, le comédien connu pour son retrait annuel de célébrités aux Golden Globes, a déclaré dans une interview publiée vendredi qu’il avait ressenti un changement d’attitude du public envers les paillettes d’Hollywood au cours de la dernière décennie.

« La première fois que je l’ai fait, il y a 10 ans, tout le monde se disait : ‘Ah, comment peux-tu parler à ces merveilleux multimillionnaires, comment peux-tu parler à ces belles personnes, comme ça ? Nous aimons les célébrités », a-t-il déclaré à The journal Sun dans une interview exclusive. « Pour le dernier, c’était comme, ‘Dieu, donne-le-leur, nous détestons les célébrités.' »

6 janvier : Ricky Gervais s’exprime sur scène lors de la première de la saison 3 de « After Life » de Netflix au BFI Southbank à Londres, en Angleterre. (Photo de David M. Benett/Dave Benett/.) (David M. Benett/Dave Benett/.)

Les Golden Globe Awards, la soi-disant plus grande fête d’Hollywood qui a régulièrement attiré 18 millions de téléspectateurs, ont été réduits à un blog en direct dimanche soir pour sa 79e édition.

L’organisation a annoncé qu’elle procédait à ses récompenses cinématographiques et télévisées dimanche soir sans émission télévisée, sans nominés, sans invités célèbres, sans tapis rouge, sans animateur, sans presse ni même en direct.

DOSSIER : Le décor est planté pour les 79e nominations annuelles aux Golden Globe Awards au Beverly Hilton le 13 décembre 2021. (Photo de Kevin Winter/.) (Kevin Winter/.)

En une année en proie à la controverse, le plus grand parti autoproclamé d’Hollywood a été réduit à un peu plus qu’un fil Twitter.

« West Side Story » de Steven Spielberg a remporté plusieurs grands prix, pour la meilleure comédie ou comédie musicale, la meilleure actrice pour Rachel Zegler et le meilleur second rôle pour Ariana DeBose.

Gervais était célèbre pour son approche irrévérencieuse de la remise des prix. L’an dernier, il avait évoqué l’ancien financier Jeffrey Epstein. La foule a gémi et il a dit : « Tais-toi. Je sais que c’est ton ami. »

Il a déclaré au journal britannique qu’il pensait que son approche avait été adoptée par le public parce que tant de téléspectateurs à la maison ont du mal et ils pensent : « Pourquoi ces gens me font-ils la leçon ? Ils vont à une cérémonie de remise des prix dans une limousine et me disent de recycler. »

Il a dit que les gens en avaient marre de la « signalisation de la vertu » et que les célébrités « étaient comme un phare vers lequel pointer leur colère ».

« Vous devez prendre une décision en tant que comédien », a-t-il déclaré au journal. « Est-ce que vous flattez les 200 personnes les plus privilégiées du monde dans la pièce ou les 200 millions qui regardent à la maison? »

L’Associated Press a contribué à ce rapport