Ricky Hatton a donné à Floyd Mayweather une course pour son argent dans leur combat de 2007, mais se sent «un peu trompé» et «sent un rat» dans l’arbitre Joe Cortez

Cela fait près de 14 ans que Ricky Hatton a affronté Floyd Mayweather pour tenter d’être la première personne à battre l’un des plus grands gants à lacets.

Cela ne s’est pas produit pour lui et Hatton, le favori du pays, s’est « sentiment trompé » lors de sa défaite par élimination directe lors du combat à succès de 2007.

Hatton et Mayweather se sont accrochés le 8 décembre 2007 à Las Vegas

En fait, en 2020, ‘The Hitman’ a admis que cela le dérangeait toujours qu’il n’ait jamais eu l’occasion de laisser sa marque sur le combat à cause de l’arbitre Joe Cortez.

Hatton a été arrêté par « Money » au dixième tour de leur spectacle fastueux à Las Vegas pour le championnat du monde des poids mi-moyens, mais le natif de Manchester a été frustré par le fait que l’officiel ne lui ait pas permis de travailler à l’intérieur du corps comme il l’avait fait tant de fois tout au long de sa carrière distinguée, y compris lorsqu’il a battu le roi Kostya Tszyu livre pour livre en 2005.

Mayweather a historiquement lutté avec les perforateurs corporels au cours des brefs aperçus des problèmes que les fans ont pu voir tout au long de sa carrière invaincue et Hatton pense que Cortez a aidé l’Américain.

Dans l’interview de BT Sport, il a déclaré : « Je lui en ai vraiment donné pour son argent.

Hatton a eu un aperçu de sa qualité incontestable la nuit

« Je me sens un peu trompé pour être honnête avec vous, parce que je sentais que je n’allais pas le dépasser et que je n’allais pas le dépasser, mais si j’étais autorisé à m’approcher, je lancerais certainement plus coups que lui.

«Je n’ai jamais eu l’opportunité et c’est ce qui me rongera toujours – l’arbitre ne m’a jamais donné l’opportunité.

«La seule personne qui a été autorisée à rester coincée, à l’intimider et à se battre de près était Marcos Maidana et il l’a poussé très près.

« Castillo a été autorisé à s’approcher et beaucoup de gens pensaient que Castillo avait gagné, alors j’ai senti un rat ce soir-là avec l’arbitre et je ne pense pas qu’on m’ait donné un bon coup de fouet. »

L’arbitre Cortez a insisté pour séparer les poids welters au MGM Grand

« The Hitman » était un favori des fans et son couronnement est venu en 2005 contre Kostya Tszyu

Hatton et Mayweather se sont affrontés à Sin City le 8 décembre 2007, l’Anglais amenant des milliers de fans bruyants aux États-Unis, comme il l’a fait partout où il est allé.

Bien qu’il ait conquis le cœur des fans du monde entier, Hatton a terminé sa carrière avec une fiche de 45-3 – ses deux autres défaites contre Manny Pacquaio et Vyacheslav Senchenko.

Cependant, bien qu’il puisse regarder en arrière sur sa carrière avec une énorme fierté, il y a toujours l’élément « et si » pour le joueur de 36 ans.

Hatton a déclaré à Sky Sports : « Contre Kostya Tszyu, avec un arbitre qui a laissé le combat se dérouler à distance et de près, j’aurais battu n’importe qui ce soir-là, y compris Floyd.

«Je ne dis pas que j’étais un meilleur combattant que Floyd. Mais la bonne tactique la bonne nuit au bon moment ? Même les meilleurs peuvent être battus.

« Si je l’avais combattu cette nuit-là, je pense que je l’aurais peut-être battu. »

Il n’y a qu’un seul Ricky Hatton.