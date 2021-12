Ricky Hatton : J’espère que Tommy Fury n’a pas perdu sa chance mais Jake Paul est prêt à passer à autre chose

Fury s’est retiré de son combat avec Paul après avoir subi une blessure aux côtes (Photo: .)

Dans sa dernière chronique avec Metro.co.uk, la légende de la boxe britannique donne son verdict sur l’annulation de Tommy Fury contre Jake Paul, la dernière de la division des poids lourds et annonce un double en-tête pour Fightzone ce week-end.

Un coup dur pour Tommy Fury

La semaine aura été difficile pour Tommy Fury, qui a appris qu’il était exclu de son combat avec Jake Paul plus tard ce mois-ci. Les blessures ne peuvent pas être aidées, malheureusement.

C’est dommage et j’espère que Tommy n’a pas perdu sa chance. Mais je suppose que cela dépend vraiment de Jake Paul, la balle pourrait être dans son camp à l’avenir.

S’il veut combattre Tommy et prouver son point de vue, j’espère que Tommy pourra obtenir un autre coup. Mais il y a un risque, il y a toutes les chances que Paul se retourne et dit: « F ** k it, vous avez perdu votre chance. » J’ai le sentiment que cela pourrait arriver mais j’espère que ce n’est pas pour le bien de Tommy.

Paul s’apprête à affronter Tyron Woodley à la place ce mois-ci (Photo: .)

Le match revanche de Tyron Woodley a du sens pour Jake Paul, il voudra faire un meilleur travail que la dernière fois. Mais étant ami avec la famille Fury, j’espère que le tir de Tommy reviendra.

Paul fera sans aucun doute face à des pressions pour combattre Tommy plus tard, tous les Fury seront après lui, Tommy, Tyson et John. Soyons juste, il a la meilleure famille derrière lui pour mettre cette pression et refaire le combat. Mais Paul pourrait être celui qui contrôle.

Les blessures peuvent venir de n’importe où

Il y a eu un peu de spéculation sur le fait que la blessure pourrait provenir de ces séances d’entraînement que nous avons vues, où Tyson faisait rebondir ces médecine-balls sur le ventre de Tommy dans le gymnase. Ça peut être fait. Je me souviens que Floyd Mayweather Snr faisait la même chose avec moi.

Il m’envoyait ces médecine-balls avec tout ce qu’il avait et j’avais 10 pierres 8, ce que je pensais être un putain de diabolique. J’étais tout de peau et d’os et il me l’envoyait de toutes ses forces.

Il aurait pu me casser la côte à 100 % ! Mais Tyson a suffisamment d’expérience pour savoir ce qu’il faisait là-bas. Il l’aurait fait au bon rythme.

Mais même le moindre petit chatouillement sur les côtes peut poser problème. Il n’est même pas nécessaire que ce soit un coup de poing lourd. Tout ce dont il a besoin, c’est d’un petit coup sur un domaine faible, c’est si facile à faire que je ne pense pas que nous puissions trop spéculer là-dessus.

La seule chose que Tommy, Tyson et John savent, c’est comment frapper ce tambour pour un combat. Il y a eu tellement de cris et de cris pour celui-ci.

Ils essaieront de mettre Jake Paul dans une position où il ne pourra pas dire non. Ils sont très vocaux. J’espère qu’il n’a pas perdu sa chance, avec les Furys derrière vous, c’est sûrement à refaire. C’est le frère du champion du monde des poids lourds. Et Tommy voudra sans doute le faire taire pour de bon.

AJ a le droit d’envisager une offre de retrait

Avec Tyson Fury désireux de combattre Oleksandr Usyk au début de l’année prochaine, il a été beaucoup question d’Anthony Joshua prenant de l’argent de côté pour permettre que cela se produise en premier.

Je pense qu’AJ, même s’il en aurait gagné une bonne partie, y serait allé avec les meilleures intentions. Pour permettre à Fury et Usyk de se battre et de décider qui est le meilleur poids lourd de la division.

Joshua a laissé entendre qu’il envisagerait une offre de retrait pour laisser Fury vs Usyk se produire (Photo: .)

AJ aurait pu penser que ce serait une bonne occasion pour lui-même de faire ce travail supplémentaire, de reprendre confiance en lui et de s’établir à nouveau. Je sais qu’il a rendu visite à de nombreux nouveaux entraîneurs et entraîneurs potentiels, il a donc peut-être bénéficié d’un peu plus de temps pour travailler avec eux.

Je pense donc qu’il aurait été très logique de prendre l’argent et de se retirer. Bien sûr, il en aurait bien gagné, donc je peux comprendre pourquoi il l’envisageait. Tout le monde aurait pu être gagnant.

Il semble maintenant que nous avancions dans une autre direction, mais la WBC a finalement commandé le coup de titre de Dillian Whyte contre Fury. Cela change encore les choses. Bien que pour le mieux ici si vous êtes Dillian, qui attend cela depuis longtemps et je suis heureux qu’il obtienne enfin sa chance.

Il y a certains combats que nous aurions aimé voir avant ces deux-là, mais en fin de compte, les deux sont des combats méchants, des combats massifs pour le Royaume-Uni. Oui, nous avons peut-être préféré voir Fury vs AJ en premier ou Fury vs Usyk en premier, mais nous avons maintenant un bon plan. Fury contre Whyte et Usyk contre Joshua II. On ne peut pas se plaindre.

Super dimanche alors que Fightzone se dirige vers Toronto

C’est un autre grand pas en avant pour Fightzone ce week-end, deux salons, deux pays. Après leur succès au Royaume-Uni et en Europe cette année, ils vont plus loin avec leur premier spectacle à Toronto dimanche.

Deux émissions Fightzone cette semaine.

Fightzone a livré d’excellents spectacles à travers l’Angleterre et l’Écosse cette année et il y a eu du succès avec des spectacles à Malte et en Lettonie.

Il s’agit d’un autre grand déménagement, en direction de l’Amérique du Nord pour rejoindre l’un des meilleurs promoteurs canadiens, Lee Baxter.

C’est l’occasion d’avoir un bon aperçu de certains des talents émergents dans cette partie du monde avec l’invaincu Kane Heron en tête d’affiche.

C’est une initiative très intéressante de se connecter avec Lee au Canada, j’espère que cela signifie que nous verrons des combattants canadiens venir ici au Royaume-Uni et des combattants du Royaume-Uni auront la chance de se tester loin de chez eux au Canada.

C’est un gros double en-tête ce week-end sur Fightzone avec une carte pleine à Leicester qui nous permet de commencer avant l’action côté État. Un vieil ami à moi, Carl Greaves, fait la promotion de la série et c’est une occasion parfaite pour ces jeunes combattants de terminer l’année en beauté.



