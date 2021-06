Ricky Hatton n’a aucun problème si Billy Joe Saunders se retire de la boxe après avoir perdu contre “l’animal f ******” Canelo Alvarez

Ricky Hatton n’a absolument aucun problème si Billy Joe Saunders décide de se retirer de la boxe après avoir subi une horrible blessure à l’œil contre Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Un uppercut droit en plein essor de la superstar mexicaine livre pour livre a marqué le début de la fin pour Saunders, qui n’a pas réussi à sortir de son coin pour le neuvième tour de leur affrontement pour le titre mondial des super-moyens.

Ed Mulholland/Salle de match

Billy Joe Saunders était bien dans le combat jusqu’à ce huitième round fatidique

Saunders a été immédiatement transporté dans un hôpital du Texas, où une fracture de l’orbite a été diagnostiquée et sa carrière a été mise en danger.

À l’âge de 31 ans et avec des titres mondiaux dans deux catégories de poids différentes, le Britannique a admis à talkSPORT qu’il envisageait de mettre un terme à sa carrière après tout ce qu’il a accompli.

Bien qu’un ami proche Tyson Fury ait exhorté la superstar de 168 livres à ne pas prendre sa retraite, l’ancien champion du monde Hatton insiste sur le fait que la Grande-Bretagne est fière de Saunders et a suggéré qu’un passage dans le monde de la punditry pourrait être une excellente solution.

Il a écrit dans le métro : « Billy Joe Saunders est un homme intelligent et un combattant intelligent et lui seul savait à quel point cette blessure était grave contre Canelo. Vous ne pouvez pas le juger.

Saunders est catégorique, il n’a pas démissionné, mais a admis qu’il envisageait de prendre sa retraite

« Les gens qui l’ont jugé n’ont pas chaussé une paire de gants de leur vie. Vous ne savez pas ce qu’il a traversé. Et aucun de nous ne sait, sauf Billy, quelles sont les séquelles de cette blessure.

« J’ai entendu dire que cela guérirait rapidement – ​​c’est très bien. Mais c’était la même chose pour Kell Brook après avoir combattu Gennady Golovkin.

“C’est bien de dire:” il sera de retour “. Mais avec une blessure comme celle que Billy Joe a subie, chaque fois que vous êtes touché, vous saurez la douleur qui en a découlé la dernière fois. Ce doit être un problème sous-jacent qui ne disparaîtra jamais.

«Et je pense que cela pourrait être l’une des principales raisons de sa retraite. Il pourrait penser “Je ne peux plus revivre ça” parce que vous ne pourrez peut-être pas garantir que la blessure ne reviendra pas à tout moment.

Kell Brook n’a plus jamais été le même après s’être blessé à l’orbite contre Gennady Golovkin en 2016

« Et peu importe ce que les médecins vous disent, si cela vous vient à l’esprit, il doit sortir. Je pense donc qu’il ferait la bonne chose.

« Billy est un champion du monde des deux poids, la seule personne à le battre est le meilleur combattant livre pour livre au monde, un animal ****** qui bat tout le monde.

«Quand vous regardez comment Canelo a détruit certaines personnes, pour que Billy Joe réalise la performance qu’il a faite, avec une blessure qui pourrait par conséquent le faire prendre sa retraite, c’est une autre case cochée.

« Travail terminé, Billy. Nous sommes fiers de vous.

Comme Saunders, Hatton parmi les plus grands noms de son apogée

« Il pourrait être un très bon expert ! La seule chose est qu’il ne fait pas les choses par le script. Mais je pense qu’à la télévision, trop de gens se fient au scénario et les invités du studio semblent un peu plastiques, ils mettent le costume et la cravate et c’est comme si on leur avait dit quoi dire.

«Je pense donc qu’il y a un marché là-bas pour que Billy Joe entre. Il ne va certainement pas dire ce que le promoteur veut qu’il dise, il va dire tout ce qu’il veut.

“Tant qu’il pense qu’il est Ps et Qs et qu’il ne dit rien de trop controversé comme il l’a fait dans le passé, je pense qu’il serait très bon pour la boxe et très bon pour la télévision.”