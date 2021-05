Ricky Hatton “ n’a jamais voulu que son fils Campbell Hatton se lance dans la boxe ” mais est convaincu qu’il peut faire la fierté de son nom de famille avant ses débuts à Manchester ce week-end

Ricky Hatton a révélé qu’il n’avait jamais voulu laisser son fils Campbell se lancer dans la boxe, mais qu’il avait maintenant pleinement confiance en ses capacités.

Le joueur de 20 ans a fait ses débuts professionnels le mois dernier, battant Jesus Ruiz avec un style convaincant sur la carte inférieure lors de la victoire de Dillian Whyte contre Alexander Povektin à Gibraltar.

Mark Robinson / Boxe Matchroom

Campbell Hatton sera en action à Manchester ce week-end

Hatton a commencé la boxe à l’âge de 14 ans sous la tutelle de son père Ricky et de son oncle Matthew et a remporté un titre national novice et deux titres du Nord-Ouest.

Son père était l’un des plus grands boxeurs britanniques de l’histoire; amener une armée de fans adorables de Manchester à Las Vegas à plusieurs reprises pour danser avec certains des plus grands combattants de sa génération.

En 2012, malgré ses meilleurs efforts, son combat de retour s’est soldé par une défaite et il a raccroché les gants pour Dieu.

Un champion du monde à deux poids qui était adoré par le public est un acte à suivre, mais Ricky a l’impression que l ‘«ouragan» en a plus qu’assez pour se hisser au sommet.

Campbell fera ses débuts à Manchester ce week-end et ce sera certainement une autre soirée émouvante pour Ricky.

Le jeune a hâte de suivre les traces de son père mais ‘The Hitman’ n’était pas d’accord avec sa décision initiale de se lancer dans le sport …

Dave Thompson / Salle de match

Campbell Hatton est prêt à être de nouveau en action

Avant sa première victoire, Hatton a déclaré à talkSPORT: «Je n’ai jamais voulu qu’il se lance dans la boxe en premier lieu!

«C’est la raison pour laquelle je l’ai fait; donc ma famille n’avait pas à faire ça. Mais c’est quelque chose qu’il voulait faire et écouter, ce sera une période très nerveuse.

«J’ai confiance en ses capacités, je suis confiant dans la façon dont il se prépare et tout comme ça.

«Je ne le laisserais pas entrer dans le match si je ne pensais pas qu’il avait une demi-chance de faire quelque chose parce qu’il y a des professions plus faciles à jouer que ce match, comme nous le savons tous.

«Je serai donc très, très nerveux, mais tranquillement excité par la performance qu’il va faire. Il a travaillé très, très dur pour en arriver là.

Ricky Hatton a fait ses débuts en 1997

«Je pense qu’il va rendre la famille fière.»

Il a ajouté: «Je pense que beaucoup de gens pensent que cela pourrait être un acte de nouveauté ou quelque chose du genre, mais il a la bonne attitude, il a la bonne personnalité, il a le bon style et une excellente attitude globale.

«C’est une grande plate-forme pour lui, mais si je ne pensais pas qu’il pourrait le gérer, je mettrais les freins – en tant que son manager et son père.

«Mais il n’y a pas besoin; il a tout pris dans sa foulée et s’il rêve d’atteindre le même niveau que le sommet de l’affiche, pourquoi ne pas utiliser cela comme une expérience pour construire pour l’avenir?

Ayant déjà été signé par la société de gestion d’Anthony Joshua peu de temps après avoir signé avec Matchroom Boxing et Eddie Hearn, Campbell Hatton sait qu’on attend beaucoup de lui.

Mark Robinson / Salle de match

Campbell Hatton a battu Jesus Ruiz lors de ses débuts professionnels en mars

Son père n’étant pas particulièrement enthousiaste à l’idée de lui lacer les gants dès son plus jeune âge, il y a certainement eu beaucoup d’obstacles à surmonter.

Il a dit: «Pour être honnête, c’est quelque chose que j’ai commencé un peu plus tard. En vieillissant, comme pendant que mon père et Matthew faisaient encore de la boxe dans leur carrière.

«J’ai toujours été un peu jeune pour l’apprécier. Alors, en vieillissant et à peu près au moment où mon père a fait son retour, j’étais assez vieux pour commencer à payer un peu plus d’intérêts.

«J’ai convaincu ma mère après un certain temps de me laisser aller au gymnase local et, une fois qu’elle a cédé et que je suis entré dans le gymnase amateur, j’ai su à partir de là que c’était ce que je voulais faire moi-même.

«Je l’ai toujours adoré depuis.»

Il a ajouté: «J’ai beaucoup de similitudes avec mon père où j’aime me manifester; J’ai des coups de corps et un bon moteur et fort.

«Mais j’aime aussi mélanger les choses. J’aime choisir mes coups et travailler mon jab aussi, donc un peu de tout.

«Pour être honnête, il suffit de se battre contre des boîtes!»