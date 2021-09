Ricky : “Je suis dans la meilleure forme mentale et physique de ma carrière”

Le gardien espagnol Ricky Rubio a assuré lors de la Journée des médias de la meilleure ligue du monde qu’il était actuellement dans sa “meilleure forme mentale et physique” de sa carrière sportive et c’est pourquoi il est “confiant” de pouvoir profiter de sa “meilleure année” à Cleveland Cavaliers, sa nouvelle équipe en NBA dans laquelle il espère “faire mieux” ses coéquipiers.

“Sans aucun doute, je me sens très bien et physiquement, je pense que je suis le plan pour être à mon meilleur niveau. Espérons être au même niveau. TJ’ai passé un bon moment et je ne veux pas que ça s’arrête là, c’est un peu comme en 2019 à la Coupe du monde, quand je l’ai emmené à Phoenix, bien qu’avec l’arrêt tout s’est arrêté. Je sens que je suis dans la meilleure forme mentale et physique de ma carrière et je veux apporter cela sur la piste. Je me sens confiant d’avoir ma meilleure année “, a déclaré Rubio dans des déclarations sur le “Media Day” des Cleveland Cavaliers recueillies par le site Web espagnol de la NBA.

Le Catalan a indiqué que jusqu’à présent il s’est entraîné « individuellement », mais qu’il n’a pas encore pu le faire « avec l’équipe ». et était plein d’éloges pour sa nouvelle franchise, qui s’est comporté avec lui “très bien dès le premier jour“” Je suis heureux d’être dans une organisation qui traite si bien les joueurs. J’ai déjà envie de me lancer et de connaître mon rôle”, a-t-il souligné.

En ce sens, il estime que son rôle sur le terrain est quelque chose qui « doit faire plus » avec le staff technique qu’avec lui-même. et qu’il considère qu’il est vital qu’ils “installent d’abord leur talent sur la piste”. “Vous pouvez les aider à prendre deux longueurs d’avance par rapport à là où ils sont, c’est quelque chose qui va prendre du temps, qui sera donné à chaque séance d’entraînement et dans chaque détail”, a-t-il souligné.

“En fin de compte, je suis qui je suis, avec mes erreurs et je continuerai d’être moi-même. Si ça les aide je me sentirai bien, mais je resterai le même sur le court. Je serai dur quand il le faudra et normalement je ne parlerai pas beaucoup, mais quand je le ferai j’espère qu’ils le prendront dans le bon sens”, a ajouté El Masnou.

Quoi qu’il en soit, l’international a célébré pour être à sa place où il se rend compte qu’ils l’aiment “tellement”. “Cela aide à faire ressortir le meilleur que je peux être. J’espère pouvoir transférer mon élan sur la saison et aider cette équipe à franchir le pas, ce qui n’est pas facile”, a-t-il prévenu.

“J’ai été dans toutes sortes d’équipes, mais je pense qu’un jeune peut être perdu en ne passant pas à l’étape suivante, ce qui est le plus difficile, quand vous avez de jeunes talents qui sont vraiment bons, mais ils ne peuvent pas être réguliers pendant 82 matchs. . C’est la force mentale, ça va avec l’expérience, c’est pourquoi être jeune est bon et mauvais, parce que vous avez faim, mais vous faites aussi des erreurs. Vous pouvez apprendre de ces erreurs rapidement ou pas assez rapidement », a déclaré Rubio.

Enfin, le meneur a rappelé qu’il a été “très chanceux” de jouer avec des joueurs comme Donovan Mitchell ou Devin Booker, “des gars vraiment spéciaux”. “Je leur ai apporté mon expérience pour qu’ils deviennent de meilleurs joueurs. C’est ce que je fais depuis que je suis petit, améliorer mes coéquipiers et je vais essayer de le faire ici aussi”, a-t-il déclaré.