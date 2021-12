Ricky manque déjà aux Cavs

Il n’est pas si courant que le retrait d’un joueur ait un impact aussi immédiat sur une équipe. Les Cleveland Cavaliers ont vécu l’expérience de ne pas avoir Ricky dans leur propre chair Blonde en piste. Ils ont perdu 110-93 contre les Wizards et à Washington ils sont restés pour la première fois sous les 100 points lors des 18 derniers matchs et ils n’étaient même pas près de contester la victoire pendant toute la seconde mi-temps. Quelque chose de très inhabituel cette saison pour l’équipe de l’Ohio. C’est vrai qu’aussi il leur manquait deux titres et deux des joueurs les plus importants de l’équipe cette année, Darius Garland et Jarrett Allen, qui sont dans les protocoles de la Ligue, mais le sentiment lors du premier match post-blessure de Ricky n’était pas bon. Peut-être est-ce juste qu’ils se remettent du coup émotionnel qu’a sans aucun doute été la perte des Espagnols dans leur vestiaire. « Nous devons trouver comment nous allons le faire », a déclaré l’entraîneur des Cavs JB Bickerstaff après le match. Pour le moment Kevin Pangos a fait ses débuts (6 passes décisives mais 1/8 aux tirs et -13 avec lui sur la piste), en attendant quelques renforts dans la direction.

Dans les sorciers Bradley Beal est revenu après douze jours sans jouer, confirmant qu’il avait pris la première dose du vaccin : « Je suis plus inquiète pour mon père, pour ma famille. La dernière chose que je veux, c’est le voir dans un lit d’hôpital, donc si ça peut aider je le ferai. Mais j’ai encore beaucoup de questions sur le vaccin, » a déclaré l’escorte au sujet de son changement de position sur la question, après avoir signé une grande réunion. 29 points et 10 passes décisives pour lui, bien épaulé par Kyle Kuzma (25 et 10 rebonds). Les capitalistes évitent avec ce triomphe de tomber sous les 50 % de victoires pour la première fois de toute la saison.

Magie 118 – Bucks 136

Les Milwaukee Bucks ont mis le moteur à plein régime et n’ont pas l’intention d’arrêter de mettre du charbon dessus. Depuis lors l’Orlando Magic n’allait pas l’arrêter. Avec cette défaite ont perdu toute la série contre les Bucks (0-4), ainsi que ses onze affrontements (depuis 2019). Les Bucks n’ont que la meilleure séquence de victoires contre les Pistons (12). Le match a été résolu au dernier trimestre, au démarrage les visiteurs ont approuvé une partie de 5-17. Juste avant, et même si les Bucks avaient dominé tout le temps, le Magic a obtenu sa première avance au tableau d’affichage en deuxième mi-temps (80-79) avec cinq secondes à jouer au troisième quart. Mais les champions n’ont pas laissé croire leur rival lors de leur retour en piste. Giannis Antetokpunmpo a marqué 16 de ses 33 points au cours des 12 dernières minutes, escorté tout au long du match par Jrue Holiday (25) et Khris Middleton (22).

Les Bucks ont une fiche de 7-0 lorsque trois de leurs joueurs marquent 20 points ou plus. C’est-à-dire que lorsque son Big Three les met en place, il n’a pas coïncidé sur le terrain autant qu’il le voudrait à cause des blessures. Mais maintenant qu’ils sont en bonne santé, l’équipe montre son vrai potentiel. Ce n’est pas en vain qu’on parle du champion et, apparemment jusqu’à présent, de l’équipe la plus sérieuse de la Conférence Est. A l’autre extrémité se trouvent l’Orlando Magic, qui partage le deuxième pire record de la Ligue avec les Houston Rockets (Ils sont encore dépassés en nombre par les Pistons), mais au moins ils peuvent se consoler avec leur rookie, le numéro 8 de la dernière draft, Franz Wagner. L’attaquant est venu de marquer 38 points au même rival. Cette fois, il est resté à 20, un chiffre supérieur à sa moyenne. Une moyenne (15,6) qui est la meilleure de la saison parmi les nouveaux arrivants. De plus, il est également le septième rookie avec le plus de rebonds par match (4,7), le sixième avec le plus de passes décisives par match (2,7) et le deuxième avec le meilleur pourcentage de 3 points (36,4%).