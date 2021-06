Ricky Martin a des embryons congelés

. Ricky Martin avoue qu’il a des embryons congelés : il veut avoir plus d’enfants !

Depuis la sortie de Ricky Martin, il y a environ 11 ans, le chanteur est devenu l’une des célébrités les plus ouvertes sur sa vie privée. Et cette fois, la star portoricaine, qui a formé une famille nombreuse avec son mari Jwan Yosef et leurs 4 enfants : les jumeaux Valentino et Mateo et les bébés Renn et Lucía, a avoué qu’il voulait être à nouveau père avec l’amour de son vie.

En una entrevista concedida a la revista People, el puertorriqueño, quien este diciembre cumplirá 50 años, reveló que, como han hecho muchos famosos cuando están llegando a cierta edad, decidió congelar embriones para cuando llegue el momento y se decida a aumentar el tamaño de sa famille.

Il a donc déclaré à la publication susmentionnée, après avoir demandé s’il souhaitait avoir d’autres enfants.

« Oui, nous en voulons plus. Il y a des embryons congelés », a répondu Ricky Martin à People, ajoutant que venant d’une famille nombreuse, il veut la même chose pour lui-même. « Je me souviens que chaque dimanche chez mes grands-parents, nous étions 34 petits-enfants. Il disait toujours : « Un jour, je veux ouvrir la porte de ma maison et voir beaucoup d’enfants courir vers moi en disant : » Papa, papa, papa ! “C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé.”

Martin a souligné qu’il est un homme honnête, qui n’a aucun problème à parler maintenant de sa sexualité et de ses souhaits d’agrandir sa famille, mais a précisé que l’arrivée d’un nouveau bébé chez lui n’est pas quelque chose qui se passe à ce moment précis.

“Regardez, je suis un livre ouvert !”, a déclaré le chanteur à People.

« Aujourd’hui, je ne cache rien. Nous ne sommes pas enceintes. En ce moment, nous avons affaire à une paire de jumeaux et à une paire de jumeaux irlandais, car Lucia et Renn n’ont que neuf mois d’écart. Et ils sont accablants, mais nous sommes forts et en bonne santé », a ajouté l’artiste.

Dans son interview, Ricky Martin a également parlé de son mariage avec Jwan Yosef, 37 ans, et a déclaré que lors de leur première rencontre, son plan était initialement de parler d’art, mais il s’est endormi avec le Syrien.

“Je me suis dit : ‘Mon Dieu, tu es un bel homme'”, a déclaré Martin, qui a eu une relation téléphonique avec le peintre pendant six mois, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent personnellement à Londres.

«Je l’ai vu et j’ai dit:« Oh mon Dieu. Je vais l’épouser ‘(…) C’est l’homme le plus romantique que j’aie jamais rencontré. Il se plaint que je ne chante jamais pour lui. Mais c’est un bon danseur. Je l’appelle Shakira ! », a ajouté Martin, qui l’a épousé en 2017.