Ricky Martin a eu une réaction allergique au visage, n’a pas subi d’intervention chirurgicale, déclare son équipe – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Après que le chanteur, Ricky Martin, avait l’air méconnaissable pour une interview sur ses concerts à Las Vegas et que ses followers, fans et internautes ont assuré qu’il s’agissait des conséquences d’une chirurgie esthétique, générant une vague de mèmes et de commentaires controversés sur le musicien, aujourd’hui on lui a expliqué que c’était la cause d’une allergie.

C’est à travers une déclaration officielle où il a été dit que le chanteur avait eu une réaction allergique, c’est la raison pour laquelle il avait l’air avec un changement drastique de son visage, car ses traits étaient plus marqués et même ses yeux semblaient plus petits.

“Avant l’interview qu’il a donnée à Las Vegas, il a eu une réaction allergique qui a provoqué une inflammation du derme”, précise le communiqué.

« Sur la base des événements et des répliques d’informations erronées dans différents médias, nous sommes obligés de préciser que Ricky Martin n’a pratiqué aucune chirurgie esthétique sur son visage, ce n’était pas à cause des produits Kumiko Skincare qu’il promeut actuellement », a assuré.

De plus, dans ledit texte, il a été remercié pour le souci de l’apparence physique de l’interprète de ‘Vente pa’ca’, “Heureusement, il va déjà mieux, en fait, vous pourrez voir son amélioration sur des photos ultérieures de ladite interview , merci à tous pour votre inquiétude et votre compréhension », s’est-il dit.

Le célèbre chanteur Ricky Martin a récemment commencé sa tournée musicale avec Sebastián Yatra et Enrique Iglesias.